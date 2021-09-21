تفاصيل جديدة عن انقلاب السودان الفاشل بعد اعتقال 40 ضابطاً وهكذا خططوا لتنفيذ العملية

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفلكي سليمان، السودانيين للخروج إلى الشوارع والدفاع عن البلاد وحماية المجلس، تزامناً مع محاولة الانقلاب التي قال المجلس انه سيطر عليها.

وفي تفاصيل جديدة للانقلاب، قالت مصادر عسكرية سودانية انه جرى اعتقال 40 ضابطا بالجيش من المتورطين في محاولة الانقلاب.وفق بلومبيرغ.

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وأكدت المصادر أن المحاولة الانقلابية تم التصدي لها والأوضاع تحت سيطرة الجيش والقوات النظامية.

تأهب أمني عقب الانقلاب

وقالت مصادر سودانية إن حالة تأهب أمني قصوى في الخرطوم.

وأكدت المصادر أنّ المحاولة الانقلابية بدأت في قسم سلاح المدرعات، وتم القبض على عدد من الضباط وهم من رتب مختلفة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

#شاهد📸| إذاعة "ام درمان" تقطع البث، وتعلن وقوع محاولة انقلابية في #السودان وتدعو الجماهير "للتصدي لها". pic.twitter.com/QYQrYF2cSb — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 21, 2021

ونقلت وكالة رويترز عن عضو السيادي السوداني محمد الفكي قوله إن الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح “المدرعات” تشارك في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة.

هذا وقالت وسائل اعلام سودانية إن ما اسمتهم الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء المجلس الانتقالي والوزاري بعد السيطرة على مناطق حيوية، إضافة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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