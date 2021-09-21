AlexaMetrics تفاصيل جديدة عن انقلاب السودان الفاشل بعد اعتقال 40 ضابطاً وهكذا خططوا لتنفيذ العملية | وطن يغرد خارج السرب
انقلاب السودان الفاشل

تفاصيل جديدة عن انقلاب السودان الفاشل بعد اعتقال 40 ضابطاً وهكذا خططوا لتنفيذ العملية

في كتب محمد أبو يوسف

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفلكي سليمان، السودانيين للخروج إلى الشوارع والدفاع عن البلاد وحماية المجلس، تزامناً مع محاولة الانقلاب التي قال المجلس انه سيطر عليها.

وفي تفاصيل جديدة للانقلاب، قالت مصادر عسكرية سودانية انه جرى اعتقال 40 ضابطا بالجيش من المتورطين في محاولة الانقلاب.وفق بلومبيرغ.

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وأكدت المصادر أن المحاولة الانقلابية تم التصدي لها والأوضاع تحت سيطرة الجيش والقوات النظامية.

تأهب أمني عقب الانقلاب

وقالت مصادر سودانية إن حالة تأهب أمني قصوى في الخرطوم.

وأكدت المصادر أنّ المحاولة الانقلابية بدأت في قسم سلاح المدرعات، وتم القبض على عدد من الضباط وهم من رتب مختلفة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن عضو السيادي السوداني محمد الفكي قوله إن الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح “المدرعات” تشارك في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة.

هذا وقالت وسائل اعلام سودانية إن ما اسمتهم الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء المجلس الانتقالي والوزاري بعد السيطرة على مناطق حيوية، إضافة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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