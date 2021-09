باريس سان جيرمان يعلن إصابة البرغوث ميسي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، بكدمة في عظام القدم حيث سيتم إجراء أشعة خلال 48 ساعة القادمة من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة إصابته.

وأفاد نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن ” نجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي يعاني من كدمة في العظام، وبحسب البيان الطبي الصادر عن النادي الباريسي، فإنه سيتم إجراء أشعة لمعرفة طبيعة إصابته خلال اليومين القادمين”.

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان ” البي أس جي” المقبلة في الدوري الفرنسي، دون الكشف عن المباريات التي من المحتمل أن يغيب فيها البرغوث الأرجنتيني مع ناديه الفرنسي وكذلك منتخب بلاده الأرجنتين من أجل استكمال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وشهد المباراة الماضية بين فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه الضيف أولمبيك ليون، بوادر أزمة بين البرغوث الأرجنتيني ميسي بعد رفض الأخير مصافحة مدربه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفرنسي للفريق الفرنسي، عقب غضبه الشديد من قرار استبداله في المباراة في الربع الأخير على نهاية المباراة وإدخال المغربي الدولي أشرف حكيمي للقيام بالدور الدفاعي.

وقد غادر ليونيل ميسي أرضية الملعب وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكليهما، حيث سجل فريق ليون هدف التقدم المباراة في الدقيقة ال54 عن طريق لوكاس باكيتا.

PSG confirm Lionel Messi will miss Wednesday’s Ligue 1 game vs. Metz due to a knock on his left knee pic.twitter.com/MBiu1pUrLC

— B/R Football (@brfootball) September 21, 2021