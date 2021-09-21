باريس سان جيرمان يعلن إصابة البرغوث ميسي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، بكدمة في عظام القدم حيث سيتم إجراء أشعة خلال 48 ساعة القادمة من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة إصابته.

ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان

وأفاد نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن ” نجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي يعاني من كدمة في العظام، وبحسب البيان الطبي الصادر عن النادي الباريسي، فإنه سيتم إجراء أشعة لمعرفة طبيعة إصابته خلال اليومين القادمين”.

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان ” البي أس جي” المقبلة في الدوري الفرنسي، دون الكشف عن المباريات التي من المحتمل أن يغيب فيها البرغوث الأرجنتيني مع ناديه الفرنسي وكذلك منتخب بلاده الأرجنتين من أجل استكمال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي وبوارد أزمة

وشهد المباراة الماضية بين فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه الضيف أولمبيك ليون، بوادر أزمة بين البرغوث الأرجنتيني ميسي بعد رفض الأخير مصافحة مدربه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفرنسي للفريق الفرنسي، عقب غضبه الشديد من قرار استبداله في المباراة في الربع الأخير على نهاية المباراة وإدخال المغربي الدولي أشرف حكيمي للقيام بالدور الدفاعي.

📸 لحظة خروج الأسطورة ليونيل ميسي، وعدم رضاه على استبداله أمام أولمبيك ليون.#UCL pic.twitter.com/Sj76rbYSKW — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) September 19, 2021

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وقد غادر ليونيل ميسي أرضية الملعب وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكليهما، حيث سجل فريق ليون هدف التقدم المباراة في الدقيقة ال54 عن طريق لوكاس باكيتا.

PSG confirm Lionel Messi will miss Wednesday’s Ligue 1 game vs. Metz due to a knock on his left knee pic.twitter.com/MBiu1pUrLC — B/R Football (@brfootball) September 21, 2021

ليعادل فريق باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة ال66 عبر ركلة جزاء، ثم جاء هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق ماورو إيكاردي، لينتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء”.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 13 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق لنس بفارق نقطة واحدة برصيد 12 نقطة، وجاء في رابع الترتيب فريق أنجيه برصيد 10 نقاط، يليه فريق كليرمونت برصيد 9 نقاط، متساويًا مع فريق لوريان بنفس الرصيد من النقاط، أما في ثامن الترتيب جاء فريق مونبلييه برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع ليون بنفس النقاط.

وفي المركزين التاسع والعاشر، وجاء فريقا نانت وريمس من جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط خلال منافسات الدوري الفرنسي.

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