احباط محاولة الانقلاب في السودان و”سونا” تتحدث عن اعتقال جميع المشاركين والتحقيق معهم

أعلنت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن “اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات الأمنية والعسكرية أفشل فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين”، لافتة إلى أنه “يجري الآن التحقيق معهم”.

احباط محاولة الانقلاب في السودان

وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ان القوات المسلحة أحبطت المحاولة الإنقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

إحباط محاوله انقلابيه اعلنت القوات المسلحه عن إحباط محاوله انقلابيه. وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح (لسونا) ان القوات المسلحه احبطت المحاوله الإنقلابيه وان الأوضاع تحت السيطره تماما.#سونا #السودان pic.twitter.com/goEyhjaGU4 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

وأعلن الجيش السوداني أنه تمت السيطرة على “محاولة انقلابية فاشلة”، حيث أفادت وسائل إعلام سودانية، صباح الثلاثاء، بأن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.

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وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفلكي سليمان، دعا السودانيين للخروج إلى الشوارع والدفاع عن البلاد وحماية المجلس، تزامناً مع محاولة الانقلاب التي قال المجلس انه سيطر عليها.

#شاهد📸| إذاعة "ام درمان" تقطع البث، وتعلن وقوع محاولة انقلابية في #السودان وتدعو الجماهير "للتصدي لها". pic.twitter.com/QYQrYF2cSb — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 21, 2021

وفي تفاصيل جديدة للانقلاب، قالت مصادر عسكرية سودانية انه جرى اعتقال 40 ضابطا بالجيش من المتورطين في محاولة الانقلاب. وفق بلومبيرغ.

وأكدت المصادر أن المحاولة الانقلابية تم التصدي لها والأوضاع تحت سيطرة الجيش والقوات النظامية.

تأهب أمني عقب الانقلاب

وقالت مصادر سودانية إن حالة تأهب أمني قصوى في الخرطوم.

وأكدت المصادر أنّ المحاولة الانقلابية بدأت في قسم سلاح المدرعات، وتم القبض على عدد من الضباط وهم من رتب مختلفة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن عضو السيادي السوداني محمد الفكي قوله إن الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح “المدرعات” تشارك في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة.

هذا وقالت وسائل اعلام سودانية إن ما اسمتهم الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء المجلس الانتقالي والوزاري بعد السيطرة على مناطق حيوية، إضافة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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