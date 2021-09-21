إيدي كوهين تنبأ بانقلاب تونس وتفاخر بما حدث في السودان!

تفاخر الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، بتوقعاته التي يخرج بها بين الفينة والأخرى متحدثاً عن انقلابات واحداث الدول العربية.

وكتب ايدي كوهين قبل أسابيع تغريدة توقع فيها حدوث محاولة اغتيال أو انقلاب في احدى الدولة العربية، الامر الذي أثار جدلاً على واقع محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان التي حدثت صباح اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: احباط محاولة الانقلاب في السودان و”سونا” تتحدث عن اعتقال جميع المشاركين والتحقيق معهم

وكان إيدي كوهين كتب تغريدة قبل أسابيع قال فيها ” حاكم عربي سيتعرض للاغتيال او لمحاولة اغتيال او لانقلاب في الاشهر القريبة. وهو يشعر ويعلم بذلك “.

حاكم عربي سيتعرض للاغتيال او لمحاولة اغتيال او لانقلاب في الاشهر القريبة. وهو يشعر ويعلم بذلك. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 29, 2021

وأعلن الجيش السوداني، احباط محاولة الانقلاب التي تورط فيها عدد من الضباط واعتقال عدد منهم والتحقيق معهم.

انقلاب السودان وتوقعات إيدي كوهين

وتفاخر إيدي كوهين بما قاله قبل نحو شهر من الان عن محاولة انقلاب في احدى الدول العربية دون ذكر السودان.

بعد اقل من شهر . حدثت المحاولة. https://t.co/6CELEEfK7l — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 21, 2021

انقلاب تونس كذلك

وكان نفس الباحث كتب قبل أكثر من عام تغريدة تسببت في موجة جدل واسعة بين النشطاء حيث تحقق ما كتبه فيها وكان يتوعد التونسيين بانقلاب عسكري وفوضى عارمة.

اقرأ أيضاً: تفاصيل جديدة عن انقلاب السودان الفاشل بعد اعتقال 40 ضابطاً وهكذا خططوا لتنفيذ العملية

تغريدة كوهين التي تنبأ فيها بانقلاب تونس والتي كتبها تحديدا في أكتوبر من العام 2019 جاء نصها: ”ترقبوا خلال عام من الآن ثورة مضادة في تونس الخضراء، من قبل الجيش التونسي البطل، وبتمويل عربي.”

الم اقل لكم يا عرب. https://t.co/VH46lKpqvB — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 26, 2021

الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين يتحدث عن الكويت

كوهين أثار مؤخراً جدلاً واسعاً بحديثه بشأن الأوضاع في الكويت والمخاوف من تحقق ما ذكر فعلا.

وتعليقا على هذا قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إنه بعد أن تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة أحداث وقعت بالفعل، “لابد لنا أن ننبه الغافلين من ربعنا أن الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها إسرائيل.”

بسم الله وكفى والصلاة و السلام على النبي المصطفى :

بعد ان تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة احداث وقعت بالفعل لابد لنا ان ننبه الغافلين من ربعنا ان الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها اسرائيل ومن يخدم اسرائيل حتى لو كان منا فعليه لعنة الله و التاريخ ولن يفلح لا دنيا و لا دين. pic.twitter.com/dXoroQRjZb — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2021

وكانت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن “اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات الأمنية والعسكرية أفشل فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين”، لافتة إلى أنه “يجري الآن التحقيق معهم”.

احباط محاولة الانقلاب في السودان

وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ان القوات المسلحة أحبطت المحاولة الإنقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

وأعلن الجيش السوداني أنه تمت السيطرة على “محاولة انقلابية فاشلة”، حيث أفادت وسائل إعلام سودانية، صباح الثلاثاء، بأن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

تابعنا عبر Google news