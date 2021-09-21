أروى عمر مصدومة من “مرض المؤخرات”: شيء يجيب الصداع النصفي! (شاهد)

هاجمت نجمة السوشيال ميديا السعودية أروى عمر، مشهورات (سناب شات) بسبب محتواهن الجريئ، واصفةً ما أصابهم بـ”مرض المؤخرات”.

مرض المؤخرات!

وظهرت أروى عمر غاضبة بفيديو عبر (سناب شات)، رصدتت (وطن)، تقول فيه: (السنابات عبارة عن عرض المؤخرات، الوحدة تخلص تصوير المقطع وفي النهاية تحط آخر سنابة لها عرض مؤخرتها، إيش فيه؟ إيش صاير؟).

واتهمت الناشطة السعودية، السنابيات بعرض أجسادهن مقابل الإعلانات، متابعة: (بعدها تقول طبعا حبايبي جبتلكم إعلان يجنن، ترى والله أقسم بالله مو كذه، ترى مرة عيب، أنا انصدمت في ناس ما كانت تسوي كذه، توي أكتشفهم).

وأضافت أروى: (إيش صاير؟ مرض المؤخرات هذا مرض جديد نزل عليكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حقيقي شيء يجيب الصداع النصفي في الدماغ).

(أدبها السجن)

وأشارت أروى إلى المشهورات اللواتي أثرن جدلاً مؤخراً بتصوير بناتهن مثل مواطنتها هند القحطاني، مضيفة: (من كثر ما شفت السنابات، لي فترة أتابع اللي تصور أختها، اللي تصور بنتها، إيش فيه؟ ترى مرة بالغتوا، مرض المؤخرات هذا شيلوه من بالكم، ترى عيب أقرفته العالم، وفي مراهقين يتابعون).

اروى عمر غاضبة بشدة وتنتقد محتوى السنابيات : مرض المؤخرات ! pic.twitter.com/EwHlMeVWnk — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 20, 2021

ومع ذلك، لم تسلم أروى عمر من الانتقادات، و ذكرها المتابعون بمقاطعها عبر (سناب شات) قبل أن يتم سجنها.

وجاء في التعليقات: (شف من يتكلم بكره تجيها اعلان تكبير ويزبطون لها البدي وتغث ام امنا نفس انتقادها لهند سبحان الله انتقدتها واشتهرت وبعدها سوت الي اخص من هند واخرتها سجن والان طلعت قالت اعيد السنياريو بس غير).

شف من يتكلم بكره تجيها اعلان تكبير ويزبطون لها البدي وتغث ام امنا نفس انتقادها لهند سبحان الله انتقدتها واشتهرت وبعدها سوت الي اخص من هند واخرتها سجن والان طلعت قالت اعيد السنياريو بس غير — ابوفارس (@Mmq551mmq551) September 21, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلا: (شوف مين يتكلم نسينا كلامك عن هند القحطاني لما ترقص وبعد كلامك صرتي ترقصين والحين المؤاخرات نشوف في الايام القادمه ايش بتسوين).

شوف مين يتكلم نسينا كلامك عن هند القحطاني لما ترقص وبعد كلامك صرتي ترقصين والحين المؤاخرات نشوف في الايام القادمه ايش بتسوين — waleed (@la_laish) September 20, 2021

وعلقت مغردة: (شكلها صارت عاقلة من بعد ماكانت هي ترقص بالسناب).

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شكلها صارت عاقلة من بعد ماكانت هي ترقص بالسناب — 𓅮🧚🏻‍♂️FATIMAH ESMAIL 🧚🏻 (@es_fatimah) September 20, 2021

وأعاد متابع نشر صور جريئة لأروى، وعلق: (هذي هي والا انا غلطان؟ السجن صار يربي اللي ما تربى).

هذي هي والا انا غلطان 🤔

السجن صار يربي اللي ما تربى 😉 https://t.co/PbZpEIzU1q pic.twitter.com/e01ltO7Wzu — sami (@Bilic_1) September 20, 2021

السبب الحقيقي وراء سجن أروى

وفي وقت سابق، كشفت أروى عمر لأول مرة السبب الحقيقي وراء دخولها السجن، و قضائها نحو 6 أشهر في الحبس.

وقالت أروى عمر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: (سبب توقيفي سنابي، هذا باختصار، لا هي مخدرات ولا كلام فاضي).

اروى عمر تكشف عن سبب دخولها السجن pic.twitter.com/mNcAqjSbOE — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 31, 2021

وتابعت: (قضيتي تعتبر سبب مشكلتي سنابي.. هذا هو باختصار.. فلا أحد يجلس يطلع كلام ويقول مدري إيش).

لحظة خروج أروى

ووثقت أروى بمقطع فيديو يظهر أول لقاء يجمعها بأبيها لحظة استقبالها عقب خروجها من السجن.

وأظهر الفيديو لحظات مؤثرة جمعت أروى عمر بأبيها الذي انهار باكيًا من فرحته بخروج ابنته من السجن بعد 6 أشهر.

وعلقت أروى: (وحشتوني كثير)، ونشرت ابنة خالتها صورة خلال استقبالها، معقبة: (أروى الحمد لله ع سلامتك يا أروى).

عاجل: عودة أروى عمر إلى سناب شات 😰!

pic.twitter.com/fRt8hURXHt — Trends (@TrendPase) August 17, 2021

وكان آخر فيديو قد أثار موجة غضب ممزوجة بسخرية ضد أروى قبل سجنها، حين ظهرت بمقطع فيديو وهي تتراقص لرجل أجنبي، تنفيذاً لتحدي جديد انتشر عبر “تيك توك”.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو المتداول حينها وهي تقف أمام رجل ينام جالساً على كرسي في مكان عام، ثم تقوم بنكزه فيستيقظ، فتبدأ بالرقص له.

https://twitter.com/i/status/1336742715665641472

واستفز المشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاج #اروى_عمر، سخروا خلاله من أروى عمر وذكروها بأنها اشتهرت بمهاجمتها السعودية هند القحطاني، واتهامها لها بأنها “ترقص وتستعرض فخوذها”، وها هي اليوم تتبع خطاها وتُنافسها بالوقاحة.

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وطالب المغردون بمحاسبة أروى عمر على تصرفها الذي يخالف الذوق العام بحسب رأيهم، كما أنهم اعتبروه تحريضاً للفتيات لتنفيذ نفس سلوكها والتراقص لرجل أجنبي.

تخيل هذه المشهوره اليمنيه تقدم محتوى😷

كان الله في عون المجتمع السعودي على حثالات الشعوب

pic.twitter.com/HF5vPiu9ZJ — أنيق جدا (@moo_tsh) December 9, 2020

أزمة أروى وهند القحطاني

وكانت حرب كلامية شعواء قد اشتعلت بين أروى عمر وهند القحطاني، وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

بدأت “الحرب” العام الماضي حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

وأضافت أروى عمر باللهجة السعودية: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

وعايرت اروى عمر هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

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