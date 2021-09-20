شوق الهادي تثير الغضب برقصها مع محمد رمضان ولمسته الجريئة لها! (شاهد)

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

لمسة جريئة

وظهرت شوق الهادي بفيديو متداول رصدته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

وجاء في التعليقات: (اشفيهم الخليجيات يتدلعوا على محمد رمضان ! اول بلقيس والان شوق الهادي !! ايش مميز محمد رمضان).

تعليقات غاضبة

وعلقت أخرى: (لا حول ولا قوة الا بالله!!تقشعر جسمي من اللي شفته، الله يسترنا ويحمين).

ونوهت أخرى لطريقة لمس محمد رمضان وكتبت: (عطاها لمسة خاطئة في البداية ثم صرف الموضوع بطريقة محترفين).

وعبرت مغردة عن شعورها بالاشمئزار وكتبت: (يع كيف قبلت انه يحط يده عليها مقرفة طبعا هن اذا شافن محمد رمضان مادري شيصير فيهن).

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ووافقها آخر الرأي قائلا: (ليه كلهم يصيرون صايعات اذا قابلوا محمد رمضان؟ ياحبيبي شوف يده وين و الغريب هي اللي منزله السنابه!).

هذا وقد أثارت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، جدلاً واسعاً، قبل أسابيع فقط بعد نشرها، فيديو رقص مع محمد رمضان أيضا خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وظهرت بلقيس وهي ترقص مع محمد رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

وفاة طليق شوق الهادي

وفي سياق آخر، أفجع الموت شوق الهادي العام الماضي، بوفاة طليقها الشاب الكويتي بدر خالد الماص وذلك إثر حادث سير مروع.

وأعلن الخبر خاله إبراهيم الدقباسي، قائلاً في تغريدة عبر (تويتر): “انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيراً منها”.

انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم أجرنا في مصيبتنا

و أخلف لنا خيراً منها #بدر_الماص pic.twitter.com/cengdv2B9M — ابراهيم الدغباسي (@ibraheem323) November 5, 2020

وصدمت شوق الهادي بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها قالت فيها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

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لا حول ولا قوة إلا بالله

إنتقل الى رحمة الله تعالى/ طليقي بدر خالد الماص

إنا لله إنا إليه راجعون #بدر_الماص — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وقالت الهادي، في سلسلة تغريدات: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم " لماذا " اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد .

و حاجتي لضمتك , أوجعت قلبي كثير.

لكني مازلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك 😔 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب

بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟!

لماذا رحلت عني؟!”.

كسرت فيني شعور كان مليان فيك

الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني .

رحل و لم يعرف موعد رحيله الا الله و لكن برحيله اوجع قلبي

بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب

بعد رحيلك من احب

بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف

ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟!

لماذا رحلت عني؟! — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وتابعت: ” اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به”.

وبدر خالد الماص مواطن كويتي تزوج الفنانة شوق الهادي عام 2015، ثم انفصلا عام 2017 بسبب مشاكل زوجية.

“اللي یفقد شيء یحس بقیمته”

ومؤخراً، كشفت شوق الھادي عن أمر صادم كان يقوم به والدها بحقها .

وقالت شوق الھادي إنها تعرضت للعنف الجسدي من والدها، الأمر الذي أصاب متابعيها بالصدمة.

وقالت شوق في أول ظھور لھا بعد وفاة طلیقھا بدر الماص: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحین متعقدة من أشیاء بسبب أبوي والشخص اللي یفقد شيء یحس بقیمته”.

جاء ذلك في البرومو الترویجي الذي كشف عنه الإعلامي الكویتي صالح الراشد، والذي سیستضیف فرح الھادي عبر برنامج “سندریلا”، عبر شاشة atv الكویت.

كما نفت شوق الھادي الأنباء التي ترددت منذ أیام بشأن خطوبتھا للمدون الكویتي محسن النصار.

يشار إلى أن شوق الهادي هي أخت الممثلة فرح الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هم أبناء خالتها.

وحصلت شوق على الثانوية العامة ثم بدأت العمل الفني بسن صغيرة سويًا مع شقيقتها فرح بعام 2007 ومازالت مستمرة بتقديم أعمالها على الرغم من ابتعادها بعد الزواج منذ عام 2015، لكنها واصلت التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018.

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