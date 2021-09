ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بإطلالة مُثيرة للجدل! شارك: أثارت ملكة جمال لبنان السابقة، ساندرا رزق، جدلاً بملابسها الجريئة في أحدث ظهور لها من نيجيريا حيث تتواجد حاليا. كاش مايوه أم تنورة؟ ونشرت ساندرا رزق صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي ارتدت فيها توب أزرق، مع تنورة قصيرة بفتحة جانبية تكشف ساقها بشكل كامل. وأثارت ملابس ساندرا رزق الجدل بين متابعيها، والذين لم يستطيعوا تحديد ما إ ذا كانت ترتدي كاش مايوه، أم هذه ملابسها العادية. ودائماً ما تثير ساندرا رزق الجدل بملابسها الجريئة، خاصة أن عمرها الآن شارف على الـ40 عاما. اقرأ أيضا: ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تستعرض بالمايوه والجمهور: لم تقدم شيء لوطنها! وأحدثها كان حين ارتدت قميصاً أسود مفتوح عند منطقة الصدر بشكل صارخ، حيث كانت متواجدة في إحدى المناطق الجبلية في لبنان. عيد ميلاد في أوضاع مأساوية وقبل أسابيع، تعرضت ساندرا لهجوم كبير بعدما احتفلت بعيد ميلادها ورقصت بفرح، فانتقدها الكثيرون بسبب فرحها في الوقت الذي يعيش فيه وطنها لبنان مصائب متتالية. وخرجت ساندرا بفيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وردّت على الانتقادات والهجوم بالقول: (حابة رد على كل الهجوم بفتكر ما حدا قاعد ناطور على حدا ولا أنا سبب المشاكل بلبنان ولا انقطاع البنزين يللي نحن كمان مقطوعين من البنزين وقاعدين بالجبل). وتابعت: (ولا انا سبب سرقة اموالنا من المصارف يللي اشتغلنا كل حياتنا لنجمع مصرياتنا ونأمن حياتنا نحن وولادنا ولا انا سبب تعاسة اللبنانيين) واستطردت: (ما حدا إله معي شو بعمل انا بحياتي انا باقية في لبنان ومش رح فلّ انا فيني عيش وين ما بدي بس بقيت لأن كل أهلي هون). تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان يشار إلى أن ساندرا رزق انتخبت كملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000 حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها فكانت تبلغ حينها 18 عاماً. فوزها باللقب جعل ساندرا تتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000 ، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001. وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلة بين بيروت وقطر، وفضلت بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور. طلاق وصراع لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه. ثم كسبت ساندرا عام 2017 دعوى حضانة إبنتها الوحيدة، وأعلنت الأمر عبر صورة لها مع طفلتها على (انستجرام) وكتبت: (6 سنوات مرّت وأنا أصارع من أجلك.. لقد بذلت كلّ جهدي لإبقائك معي والفوز بك، أفضل هدية في عيد ميلادي هي أنتِ، مبروك يا ابنتي لقد فزت بحضانتك. يداً بيد سوف نكبر معاً). اقرأ أيضا: شاهد كيف أصبح شكل دينا عازار ملكة جمال لبنان بعيد ميلادها الـ49 وخاضت ساندرا تجربة تقديم البرامج التلفزيونية للمرة الأولى على شاشة قناة العربية عام 2007، من خلال برنامج محطات وهو يعنى بالموضة وتنسيق الأزياء. ثم شاركت ملكة جمال لبنان السابقة في برنامج صباح العربية، على قناة العربية، في نفس العام. وبدأت ساندرا رحلة أُخرى في حياتها باستثمار موهبتها في تصميم مجموعة حقائب نسائية راقية تحمل اسم «Diva by Sandra R». عام 2015، وأكدت حينها أن الهدف الأساسي هو أن تشعر كل من تحمل هذه الحقيبة بأنها ملكة. ملك جمال لبنان وفي عام 2017، قامت ساندا بتقديم مسابقة ملك جمال لبنان، إم تي في اللبنانية، كما شاركت في الموسم الخامس من البرنامج الغنائي ديو المشاهير على نفس القناة لدعم إحدى المؤسسات الخيرية وحققت المركز الخامس بوصولها للبرايم ربع النهائي. وتبرعت ساندرا لجمعية Longwing Butterfly Association وهي جمعية تعنى بالأطفال الذين يعانون من الهيموفيليا، بشيك قيمته 8000 دولار. وغنت ساندرا خلال العرض مع العديد من نجوم الغناء في العالم العربي مثل راغب علامة، لطيفة التونسية، ملحم زين، كارول سماحة، مايا دياب، وغيرهم. ساندرا والتمثيل! وبعد مشاركتها في برنامج ديو المشاهير انهالت العروض على ساندرا للتمثيل في المسلسلات اللبنانية والمصرية لكنها صرحت بأنها لا تَقْبل إلا بإدوار البطولة. وقالت في حديث صحفي حينها: (طبعاً، ولماذا أقبل بغيرها! سواء كان العمل بطولة أو غير بطولة، المهمّ أن نعرف كيف نؤديه، فلماذا لا أطلّ بدور بطولة؟). وتابعت: (بطّلنا ولاد لدخول التمثيل بأدوار غير البطولة، كما يوجد أساتذة أقوياء أتعامل معهم وأتحضّر للتمثيل تحت إشرافهم بشكل جيد، وإن شاء الله خير وحتى الآن لم أوقّع بشكل رسمي). وفي عام 2019، شاركت ساندرا في مسلسل( العاصي- البيت الأبيض) بدور الممرضة سحر. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news » «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE » شارك:

