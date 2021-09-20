زوجة حمادة هلال تثير الضجة بعد ظهورها بدون حجاب (شاهد)

فاجأت زوجة الفنان المصري حمادة هلال جمهوره بظهورها معه بدون حجاب و ذلك في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر الذي أقيم مساء أمس الأحد في أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.

فستان مُحتشم

ولفتت زوجة حمادة هلال، أسماء سميح الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء واختارت فستاناً محتشماً وطويلاً باللونين الزهري والأبيض.

وتركت زوجة حمادة هلال شعرها القصير منسدلا، بعدما صبغته باللون الأصفر الفاتح.

وكررت زوجة حمادة هلال الأمر ذاته، حينما رافقت زوجها في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

حيث ظهرت بفستان أبيض قصير وفضفاض، وبأكمام، معتمدة نفس تسريحة الشعر.

(المداح)

وتم تكريم حمادة هلال، في المهرجان على نجاحه كأفضل ممثل في مسلسل (المداح) الذي عُرض في رمضان الماضي، وأيضا كأفضل تتر درامي عن المسلسل نفسه.

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ونشر حمادة صورة عبر (تويتر) للحظة تكريمه، معقباً: (الحمد والشكر لله تكريم مسلسل المداح من مهرجاح الفضائيات العربيه بشكر جمهوري العظيم على التصويت للمسلسل وبتشرف باستلام جائزة الفنان الكبير احمد بدير واحب اشكر كل زملائي وصناع عمل مسلسل المداح وبشكر المخرج احمد سمير فرج والمؤلف امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري).

الحمد والشكر لله

تكريم مسلسل المداح من مهرجاح الفضائيات العربيه بشكر جمهوري العظيم على التصويت للمسلسل

وبتشرف باستلام جائزة الفنان الكبير احمد بدير

واحب اشكر كل زملائي وصناع عمل مسلسل المداح

وبشكر المخرج احمد سمير فرج والمؤلف امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري pic.twitter.com/Wn6mftOI6S — Hamada Helal (@Hamadahelal) September 19, 2021

ليست أول مرة

ويعتقد الجمهور أنها المرة الأولى التي تظهر بها زوجة حمادة هلال بدون حجاب، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنها خلعت الحجاب منذ فترة وظهرت فى عدد قليل من المناسبات.

لكنها المرة الأولى التي تظهر بها بدون حجاب علناً وفي مناسبة هامة.

وسبق أن ظهرت أسماء في أكتوبر 2019، في إحدى المناسبات الفنية بدون الحجاب، وكانت المرة الأولى حينها، و ذلك بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة مي كساب.

جدل حول حجاب زوجة حمادة هلال

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزوجة حمادة هلال تعود لعام 2017، أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها، وظهرت أيضاً بدون حجاب وغطت جزء من شعرها بقبعة حينها.

وتباينت الآراء حول خلع أسماء الحجاب، ووجد كثيرون أنها حرية شخصية رافضين التدخل والانتقاد بينما انتقد البعض خلعها للحجاب، ورأوا أنها تبحث عن الشهرة فقط.

هذا وقد وتوافد عدد كبير من الفنانين على مهرجان الفضائيات العربية والمهداة لروح الفنان المصري الراحل سمير غانم، وزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز، من بينهم الفنان أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، وعايدة رياض، مصطفى درويش، وغيرهم.

وتسلم الفنان حسن الرداد التكريم المهدى للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من مهرجان الفضائيات العربية، قبل انطلاق الحفل وغادر مباشرة.

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كما حصدت نيكول سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية “الجو حلو، فيما حصدت بلقيس على جائرة أفضل مطربة شابة.

وأعربت نيكول سابا عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب مهديةً الجائزة إلى لبنان قائلة: (بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات).

جوائز الإبداع والتميز

وحصد الفنانان أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى على جوائز تميز عن أدوارهم فى مسلسل “لؤلؤ”، كما حصل مسلسل “الاختيار 2” أفضل مسلسل، أما جائزة الإبداع من نصيب الفنانة جميلة عوض عن مسلسل “حرب أهلية”.

وحصدت هنا الزاهد جائزة الإبداع والتميز أيضاً عن مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، ونفس الجائزة حصدتها جميلة عوض عن دورها في مسلسل “حرب أهلية”.

كما حصدت حنان مطاوع جائزة الإبداع والتميز عن مسلسل “القاهرة كابول”، وإيهاب فهمي عن مسلسل “ولاد ناس:”.

وحصل إيهاب جلال على جائزة أفضل منتج برامج.

هذا وقد حصد جوائز التميز والابداع أيضاً درة عن مسلسل “بين السما والأرض”، ونرمين الفقي عن مسلسل “ضل راجل”، وليلى زاهر عن مسلسل “في بيتنا روبوت”.

وحصلت روجينا على نفس الجائزة عن مسلسل “بنت السلطان”، ورانيا فريد شوقي عن مسلسل “ولاد ناس”، ومحمد إبراهيم يسري ورنا رئيس عن مسلسل “ضل راجل”، ومصطفى درويش عن مسلسل “ضد الكسر”.

ويرأس لجنة النقاد مهرجان الفضائيات العربية هذا العام كل من الناقد طارق الشناوى، وعضوية كلا من الناقدة والكتابة خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله ، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق ، أندرو محسن،نادر عدلى.