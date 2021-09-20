حدث حزين يعيد جيهان نصر إلى الواجهة بعد 21 عاماً من اعتزالها! (شاهد)

عاد اسم الفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر، إلى الواجهة بعد سنوات غياب، و ذلك بعد وفاة والدها نصر عيسى قبل يومين.

وفاة والد جيهان نصر

وأعلنت جيهان نصر الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك)، وكتبت: (إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر، تغمده الله بواسع رحمته، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، ولا اعتراض على قضاء الله).

كما غيرت جيهان نصر صورتها الشخصية عبر (فيسبوك)، واستبدلتها بصورة للآية القرآنية: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهُم مُّصيبةٌ قالوا إِنا لله وإِنا إِليه راجعون).

وتم تشييع جنازة والد نجمة الدراما التليفزيونية في التسعينيات، ظهر الجمعة الماضية من مسجد التلاوي في دريم لاند.

أفراد الأسرة يعلنون الخبر

وأعلن عدد من أفراد الأسرة الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم نجل عم جيهان نصر، ويدعى كريم حسن، والذي كتب: (إنا لله وإنا إليه راجعون توفي رحمه الله عمي الغالي نصر عيسى).

وكتب عمرو نجل شقيق الراحل أيضا: (إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الحاج نصرـ تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله).

ظهور نادر لجيهان نصر

وفي أكتوبر العام الماضي، ظهرت جيهان نصر بصحبة بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا في ظهور نادر لها منذ اعتزالها الفن قبل ما يقرب من 21 عاما وارتدائها الحجاب.

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الفنانة المعتزلة وبحسب صور متداولة لها حرصت على الجلوس في الصفوف الأولى. مستمعة لمعزوفات “خيرت” من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة. ومنها “مين ميحبش فاطمة”، و”قضية عم أحمد”، و”حنين”، و”الله ما طلعت شمس ولا غربت”، و”زي ما هي حبها”.

احدث ظهور ل جيهان نصر كراش التسعينات 😍❤️ pic.twitter.com/U2yQa1aWn3 — Behind بالعربي (@behindzascene) October 1, 2020

ويعتبر هذا الظهور هو الثاني لـ”نصر” وبناتها بعد ظهورها قبلها بعام من خلال مسرحية “الملك لير” بصحبه بناتها الثلاث وابنها.

أجمل مفاجأة

ونشرت وقتها هبة مجدي إحدى بطلات العرض صورة تجمعها بـ”جيهان” وأبنائها بعد اختفائها عن الأضواء بما يقرب عن 20 عامًا، وكتبت: “أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك”.

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واشتهرت الفنانة المعتزلة بدورها في مسلسل “المال والبنون”، وفي المسرح لعبت البطولة في “أنا والنظام وهواك”، و”المحظوظ وأنا” مع سمير غانم، وفي عام 1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي واعتزلت المجال الفني بنفس العام.

ورغم أن اعتزالها صدم الجمهور إلا أن البعض توقع أن تعود جيهان نصر للفن مرة أخرى، ولكنها استطاعت أن تثبت بعد 20 عاما أنها نجحت في بناء أسرة.

شهرة نجمة التسعينات

وولدت جيهان نصر في 4 أيار/مايو عام 1972، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، ونالت شهرة واسعة بموهبتها وجمالها اللافت، حيث بدأت مشوارها الفنى بالعمل كموديل في مجال الاعلانات.

ودخلت جيهان نصر عالم التمثيل وحظيت أعمالها بشهرة واسعة، وبدايتها كانت بمشهد صغير في فيلم (زوجة رجل مهم)، وشاركت أحمد زكي وميرفت أمين النجاح، الذي حققه الفيلم، وكان بمثابة إنطلاقة قوية لها.

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وقدمت نصر خلال مسيرتها الفنية 17 فيلما سينمائيًا كان أبرزها فيلم (الكيت كات) مع النجم محمود عبد العزيز، ومن الدراما قدمت ما يقرب من 15 عملًا، من أبرزها مسلسل (المال والبنون) الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيراً، ومسلسل (من الذي لا يحب فاطمة)، و(ألف ليلة وليلة)، و(البخيل وأنا).

وتنبأ لها الكثيرون بأن تكون جيهان نصر خليفة الممثلة المصرية شريهان بسبب جمالها اللافت، لكن مسيرتها الفنية لم تكتمل، حيث فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

جيهان نصر وزوجها

وتعرفت جيهان نصر علي زوجها خلال مشاركتها الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (المحظوظة) التي قدمتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث كان الشاعر السعودي سعود الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية جعلت جيهان تقرر اعتزال الفن نهائيا وهي في أوج شهرتها.

وبعد اعتزالها، سافرت جيهان مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين لها.

ورزقت جيهان بـ 4 أبناء من زوجها هم سماهر، سيف، سارة وسلطانة، وتعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن.

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