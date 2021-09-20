الدكتورة خلود توثق لحظة خضوعها لعملية تجميل جديدة في شفتيها ووجهها (شاهد)

شاركت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود، متابعيها لحظة مشاهدتها نتائج عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها داخل إحدى العيادات.

الدكتورة خلود .. كونتور ونفخ شفايف

وظهرت الدكتورة خلود بفيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق (سناب شات)، وهي تمسح آثار الدماء من شفتيها بعد حقنهما، وتقول: (سويت كونتور ونفخ شفايف).

وتشكر الدكتورة خلود، الطبيبة التي أجرت لها العملية وكانت تقف خلفها، مضيفة: (هو شوي الحين وارم بس حلو مرة، حبيت، ثانكيو).

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وتعرضت الدكتورة خلود لهجوم واسع من المتابعين الذين انتقدوا كثرة إجراءها عمليات تجميل، خاصة أن آخر عملية لم يمر عليها شهر بعد.

هجوم وانتقادات

وجاء في التعليقات: (شو ظل ما عملته في حالها !!! ظايل بس تشيل راسها وتركب راس جديد).

وكتب آخر: (مسكينه هالبراطم وش تتحمل).

وتوقع آخر أن يتغير شكلها جذرياً قريباً، وكتب: (بعد كم شهر مارح نعرفها).

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وفسرت متابعة إدمان الدكتورة خلود على عمليات التجميل، بعدم الثقة بنفسها، وكتبت: (سبحان الله الله معطيها جمال العين والجمال الطبيعي تروح تخربه للأسف هالنوعيه مافيها اي ثقه بنفسها).

تجميل في منطقة حساسة

وقبل أسابيع، تعرضت خلود لهجوم إثر حديثها عن خضوعها لعملية تجميل في منطقة حساسة.

ولم تكشف خلود عن تفاصيل الجراحة في حينها، لكنها نشرت صورة لها على سرير المرض وحولها زوجها وأطفالها الأربعة.

وعلقت خلود على الصورة: (اطمنكم اليوم أفضل، الألم فظيع والعملية خدت أكثر من 8 ساعات وايد تعبت بس لما شفت اولادي حولي خف الألم، وشكراً لكل من يسأل عن صحتي).

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ولاحقاً قالت خلود في فيديو: (أنا أستحي أقول شو سويت عمليات خاصةً إنها بجسمي مع انه في بنات كثير يشرحن ويقولن بس أنا لأ استحي).

وهو ما رجح خضوع الفاشينستا لعملية تجميل في أماكن حساسة، خاصة أنها لم تمانع سابقاً أن تشاركهم تفاصيل العمليات التي تخضع لها.

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إحراج أمام زوجي

وسبق أن كشفت خلود لأول مرة، عن السبب الحقيقي الذي دفعها لإجراء عمليات تجميل غيرت ملامحها بشكل كامل.

وقالت الدكتورة خلود في ردها على تعليق إحدى المتابعات حول فرق السن بينها وبين زوجها: “كان الناس دائماً يقولون أن شكلي أكبر من عمري، ويحاولون إحراجي أمام زوجي، ويقولون له شكل زوجتك أكبر منك”.

وتابعت الدكتورة خلود: “كنت أحاول ألا أشعر بالإحراج وأقابل هذه التعليقات بالضحك، ولكن لاحقاً فكرت بالأمر وسألت نفسي. أكيد هناك أمور تجعلني أبدو أكبر من سني وعرفت ماهو”.

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وأشارت الدكتورة خلود إلى أن وزنها كان أول عقبة أمام تغيير شكلها. مضيفة: “أول شيء وزني، ثاني شيء طريقة مكياجي، ثالث شيء ملابسي وأزيائي، فخسرت وزني، وعدلت طريقة مكياجي وغيرت ستايلي في الملابس، وبدأت أهتم بنفسي أكثر”.

وأكدت الدكتور خلود أنها لمست الفرق في تعليقات الناس، وقالت: “الآن يقولون لي أنني تغيرت وأصبحت جميلة وصغرت 10 سنوات”.

زوج خلود يتفاخر

وسبق أن تفاخر أمين زوج “الدكتورة خلود” بعدد المشاهدات التي حصدتها زوجته على مقطع فيديو لها. ظهرت فيه بإطلالة جديدة بعد أن قامت بعملية تجميل لأنفها.

وأشار زوج الفاشنيستا الكويتية في حديثه حينها إلى أن هذا المقطع حقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

ولفت إلى أن خلود تفوقت بهذا على نجمي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كما سمع صوت الدكتورة خلود وهي تناقشه في هذا الشأن وأكد أن هذا لم يحدث يوماً ولفت إلى أنها تحتل المراتب الـ10 الأولى عالمياً على تطبيق “سناب شات”، وأظهر أن الفيديو حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

وأوائل يونيو الماضي تعرضت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود، للهجوم من قبل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت أنها بانتظار طقم أسنان من الذهب الخالص.

وقالت خلود بفيديو نشرته عبر (سناب شات): (أنا أعشق الذهب وناطرة طقم أسنان من الذهب وصيت عليه، وراح أركبها).

وتابعت: (أنا أحب الذهب، ولازم كل شهر أشتري قطعة ذهب مكافأة لنفسي، وكنت أشتري أغراض كثيرة بلا فائدة، بس كبرت وعقلت، وأصبحت أشتري ذهب ينفعني لاحقاً).

واعتبر الجمهور ما ستفعله الدكتورة خلود بذخاً غير مبرر، خاصة أن أسنانها أيضاً لا تحتاج إلى تغيير.

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