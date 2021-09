يوفنتوس يتعثر من جديد أمام الميلان في ريمونتادا مثيرة (شاهد)

يعيش فريق يوفنتوس في أسوء حالته في منافسات الدوري الإيطالي بعد رحيل الدون رونالدو عن السيدة العجوز والذهاب إلى مانشستر يونايتد، ليتعثر للمرة الرابعة على التوالي بالتعادل أمام منافسه الميلان في الدوري الممتاز.

وأحرز فريق يوفنتوس أولى أهداف اللقاء مبكرًا عن طريق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة على بدء المباراة أمام منافسه الميلان، جاء الهدف بعد هجمة مرتدة ليسجلها اللاعب برأسه في شباك الميلان.

وتمكن فريق الميلان من فرض التعادل أمام نظيره يوفنتوس في الدقيقة ال76 عن طريق أنتي ريبيتش، سددها برأسه على يمين حارس مرمى يوفنتوس من ضربة ركنية ثابتة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ويعد التعثر الرابع لفريق السيدة العجوز الإيطالي في منافسات الدوري بعد تعادلين وخسارتين منذ انطلاق منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أمام نظيره الضيف الميلان، حيث كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق جاء كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

ولعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” بتشكيلة أساسية أمام مضيفه فريق يوفنتوس، حيث تواجد في مركز حراسة المرمى ميك مايغنان.

📰 A look back at how tonight’s heavyweight showdown at the Allianz Stadium unfolded 👉 https://t.co/nEW0vOEi2b

📰 Una partita combattuta, un punto prezioso: leggi il nostro match report 👉 https://t.co/5cCH4BzxjQ#JuveMilan #SempreMilan pic.twitter.com/mXBoVPGlF1

— AC Milan (@acmilan) September 19, 2021