ريال مدريد يهزم فالنسيا في عقر داره ويعزز صدارته في الدوري الإسباني (شاهد)

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه فالنسيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح فريق ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور في الدقيقة ال86 بتسديدة رائعة سجلها في شباك المستضيف فالنسيا ببراعة.

بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة ال88 في هجمة مرتدة سددها اللاعب بأقدامه على يمين حارس مرمى فالنسيا ” الخفافيش”.

وسدد فريق فالنسيا الهدف الوحيد له في اللقاء في شباك ريال مدريد الإسباني “الميرينغي” في الدقيقة ال66 عن طريق هوغو دورو بتسديدة قوية في شباك الفريق الملكي.

وقد شهد اللقاء السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة مع إهدارهما الفرض الضائعة، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام المستضيف فالنسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

Proud of my players because they always fight right to the end. #HalaMadrid pic.twitter.com/lFf8jWhquW

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 19, 2021