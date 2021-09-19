ريال مدريد يهزم فالنسيا في عقر داره ويعزز صدارته في الدوري الإسباني (شاهد)

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه فالنسيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

هدفي ريال مدريد في شباك فالنسيا

ونجح فريق ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور في الدقيقة ال86 بتسديدة رائعة سجلها في شباك المستضيف فالنسيا ببراعة.

بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة ال88 في هجمة مرتدة سددها اللاعب بأقدامه على يمين حارس مرمى فالنسيا ” الخفافيش”.

هدف فالنسيا الوحيد

وسدد فريق فالنسيا الهدف الوحيد له في اللقاء في شباك ريال مدريد الإسباني “الميرينغي” في الدقيقة ال66 عن طريق هوغو دورو بتسديدة قوية في شباك الفريق الملكي.

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وقد شهد اللقاء السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة مع إهدارهما الفرض الضائعة، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام المستضيف فالنسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

Proud of my players because they always fight right to the end. #HalaMadrid pic.twitter.com/lFf8jWhquW — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 19, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ميجيل جوتياريز، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

واعتمد المدرب أنشيلوتي في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، وغاب عن الفريق بسبب الإصابة كلاً من: غاريث بيل، ميندي، مارسيلو، لوكا يوفيتش، توني كروس، سيبايوس.

تشكيلة فريق فالنسيا

ولعب المدير الفني لفريق فالنسيا مارسيلينو جارسيا تورال، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، جاء في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد فريق فالنسيا الذي خسر تلك الجولة في المركز الثالث من الترتيب برصيد 11 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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