رجال الأمن في الأردن صُدموا بعد ضبطهم عددا من المتسولين وهذا ما اكتشفوه عنهم بالصدفة

أصيب رجال الأمن في الأردن بالصدمة جراء ما اكتشفوه بالصدفة عن عدد من المتسولين تم ضبطهم، ضمن حملة اعتقالات نفذتها عناصر من مكافحة التسول.

مكافحة التسول في الأردن

وبحسب وكالة الأنباء الاردنية الرسمية “بترا“، فإن عناصر من مكافحة التسول تمكنوا اليوم، الأحد، من ضبط متسولين اكتشفوا أنهم من أصحاب الدخل المرتفع، ولهم أملاك ويديرون مؤسسات.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة التنمية الاجتماعية أن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم يصل دخله إلى 1100 دينار أردني (حوالى 1500 دولار أمريكي)، وهو يمتلك سيارة من نوع تويوتا طراز عام 2011.

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كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط متسوّل آخر يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 393 ديناراً (حوالى 550 دولاراً أمريكياً) ولديه سيارة خاصة ومؤسسة فردية باسمه.

هذا بالإضافة إلى متسول ثالث يمتلك مؤسسة يصل رأسمالها إلى 16 ألف دينار (حوالى 22 ألف دولار أمريكي).

كما قال الوزارة إن متسولاً رابعاً، تم توقيفه، لديه مؤسسة فردية، وسيارتان الأولى طراز 2017، والثانية تعود إلى عام 2000.

من جانبها، نصحت الوزارة المواطنين بعدم تقديم مساعدات مالية للمتسولين”.

معتبرة أنهم يمتهنون التسول للتكسل وجمع الأموال، من خلال استغلال عطف الناس والاحتيال عليهم.

كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في حملات مكافحة التسول في كافة المحافظات بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل وغيرها من الإدارات والجهات المعنية، وذلك للحد من ظاهرة التسول في الأردن.

التسول في قانون العقوبات الاردني

يُشار إلى أن المادة رقم 389 من قانون العقوبات الاردني تعاقب على جريمة التسول في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال التكرار الحبس سنة كحد أقصى.

ويواجه الأردن واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.

حيث سُجل معدل عجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 98%، ليبلغ 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، حسب إحصاءات وزارة المالية الأردنية.

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