دنيا بطمة غطّت من فوق وكشفت من أسفل .. صور جريئة للفنانة المغربية عند بركة سباحة (شاهد)

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً جديدة، بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا بطمة، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته” .

ويُلاحظ أن دنيا بطمة عمدت الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

بكيني أورانج!

كانت دنيا بطمة نشرت قبل أيام، صورا لها ارتدت خلالها كاش مايوه باللون البرتقالي، كما نشرت صورة للمايوه لوحده، كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

وأثارت دنيا بطمة غضب المغربيات من جديد، اللواتي اتهمنها بالإساءة لسمعتهن بملابسها الجريئة هي وشقيقتها ابتسام بطمة.

كما علق آخرون على زيادة وزنها بشكل كبير، فجاء في التعليقات: (على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟). وعلق آخر: (ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي).

وسخر آخر من وزنها قائلاً: (شكلها نفخت كل مكان مخلتش ). ورأى آخر أن دنيا بطمة قديمة استبدلت بنسخة جديدة، وكتب: (هذه دخلت للسجن بدلوها اخذوا القديمه وحطوا الجديدة).

ب تصدم الجمهور بوزنها الزائد

وكانت جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، انتقد السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمة اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

دنيا بطمة قبل وضع المكياج

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

دنيا بطمة في حفل عيد ميلاد زوج اختها

حضرت الفنانة المغربية دنيا بطمة قبل ايام قليلة عيد ميلاد اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو زوج شقيقتها ابتسام بطمة .

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وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً وثقت حفل عيد الميلاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

سبق وان نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة من الأرشيف للفنانة المغربية دنيا بطمة قبل عمليات التجميل وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

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وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الاعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمه قبل عمليات التجميل .

ابتسام وشقيقاتها في المسبح!

وفي شهر أغسطس الجاري، تخطت دنيا وشقيقتيها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

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وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

ابتسام بطمة نسخة عن زوجة تامر حسني

في سياق اخر، نشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمه، صوراً لها، بعد وضعها المكياج، الأمر الذي دفع المتابعين للقول بأنها أصبحت نسخة من مصممة الازياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

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