موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام نظيره الضيف ساوثهامبتون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب ” الاتحاد”.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لينان، الأردن، البحرين، اليمن، العراق، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، عند الساعة الرابعة مساءً، لكن عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، بينما الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وستبث المباراة بين فريق مانشستر سيتي ومنافسه ساوثهامبتون عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، حيث سيتم نقلها عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

وكذلك بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، إيدوزي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس.

وسيلعب المدرب النمساوي رالف هاسنهوتل، في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى فريزر فورستر.

Welcome to MATCHDAY!

How are we all feeling ahead of a trip to #ManCity, Saints? 👊#COYR ❤️ pic.twitter.com/3D6Z6RNZKE

— Southampton FC (@SouthamptonFC) September 18, 2021