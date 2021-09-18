موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام مضيفه فالنسيا مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” ميستايا”.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق ريال مدريد ومنافسه فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

وبتوقيت عند الساعة الحادية عشر مساءً في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين ريال مدريد وفالنسيا عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام المستضيف فالنسيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ميجيل جوتياريز، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

وسيعتمد المدرب أنشيلوتي في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، وسيغيب عن الفريق بسبب الإصابة كلاً من: غاريث بيل، ميندي، مارسيلو، لوكا يوفيتش، توني كروس، سيبايوس.

تشكيلة فريق فالنسيا

وسيلعب المدير الفني لفريق فالنسيا مارسيلينو جارسيا تورال، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، سيكون في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

وفي هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه فالنسيا بنفس النقاط خلال منافسات للموسم الجاري.

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