قصي خولي يثير صدمة جمهوره بشكله الجديد.. جوني ديب النسخة السورية! (شاهد)

تصدر الفنان السوري قصي خولي، حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب إطلالته الغريبة في حفل الموريكس دور بدورته العشرين.

جوني ديب السوري!

وظهر قصي خولي الحفل بشعر طويل، حاول لملمته على شكل ذيل الفرس، وغير لونه تماما من الأسود إلى البني المائل للأحمر، وترك شاربه طويلاً بنفس اللون.

قصي خولي في لوك جوني ديب. pic.twitter.com/eYNSO5rCp2 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 17, 2021

وكان على قصي الصعود إلى المسرح للمشاركة في تكريم المنتج صادق الصباح مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إلا أنّه حضر متأخراً بحجة أنه كان لديه تصوير.

وهو ما جعل البعض يخمن أن هذه الإطلالة سببها الشخصية التي يؤديها في مسلسله الجديد.

صدمة وسخرية

واتهم آخرون قصي بتقليد النجم العالمي جوني ديب، وجاء في التعليقات: (جوني ديب درعا).

وكتب آخر ساخراً: (ليه ماحد تصدق عليه بمشط ومقص قبل التصوير).

وواجه قصي اتهاماً من متابع، بأنه تعمد الظهور بهذه الإطلالة حتى يتصدر التريند، وكتب: (واضح يبي الكل يتنمر عليه حتي يكون ترند).

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وتساءلت أخرى: (قصي خولي اتأخر عالموريكس دور لإن هلا خلص تصوير بدي اعرف شو هالدور يلي عم يلعبه عامل بحاله هيك).

وسبق أن أثار قصي خولي جدلاً واسعاً قبل نحو شهرين بين جمهوره بعدما نشر صورة جديدة له كشفت خضوعه لعملية تجميل غيرت شكل وجهه.

وكانت البداية حين نشر قصي خولي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان والترويج لأحدث أعماله الفنية.

وظهر قصي خولي بملامح مختلفة إثر خضوعه لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة ب(عملية التكساس) أو تحديد الحنك.

وعلق قصي خولي على الصورة: (مسلسل توتر عالي قريبا).

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين محبيه الذين عبر معظمهم عن استياءه بسبب ما رأوا أنه تشويه لملامحه، وجاء في التعليقات: (أحس الصوره فوتشوب هذا تشويه مو تكساس ياعفو الله).

وألقى معظمهم باللوم على الفنانة اللبنانية نادين نجيم، كونها خضعت لنفس العملية، وكانت آخر أعمالهما معاً في مسلسل 2020، فكتبت مغردة: (نادين نجيم اطلعي من فكه).

وكتب آخر ساخراً: (هذي نهاية القعده مع نادين نجيم).

ووافقتهما الرأي أخرى وكتبت: (مثّل مع نادين وانعدى منها بمرض تعريض الحنك).

ووصف آخر ما فعله قصي خولي بشكله بـ(التخريب) وكتب: (عمليات تخريبية).

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وفي مايو الماضي، حصل قصي خولي على الإقامة الذهبية في الإمارات إلى جانب عدة فنانين سوريين آخرين مثل بسام كوسا، أمل عرفة، كاريس بشار، وائل زيدان، رنا أبيض، نظلي الرواس، ناصيف زيتون، تيم حسن، شادي زيدان، سحر فوزي، مها المصري، كما مُنح الفنان ياسر العظمة الجنسية الإماراتية.

الموريكس دور تحت شعار (بيروت أيقونة الصمود)

وكان القائمون على جوائز (الموريكس دور) في لبنان، قد أعلنوا الجمعة 17 سبتمبر موعداً جديداً لإقامة الحفلة، وذلك بعدما قدم عدد من الفنانين اللبنانين والعرب اعتذاراتهم عن حضوره، قبل أيام قليلة من موعد انطلاقته الشهر الماضي.

حدث ذلك بعد التفجير المأساوي الذي شهدته عكّار شمالي لبنان، حيث كان من المقرر إقامة الحفل في 18 أغسطس الماضي.

لكنّ القائمين على جوائز (الموريكس دور) أعلنوا تأجيل الحفل، إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف بحسب الحساب الرسمي لهم على (تويتر).

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي:

"بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء… pic.twitter.com/EuVGiymL3R — Murex D'or (@murexdor) August 15, 2021

وجاء في البيان: (صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: “بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء، 18 آب الجاري، إلى أن يحدد لاحقا تبعا للظروف).

وتوقفت جوائز (الموريكس دور) لمدة عامين بسبب حائجة كورونا، وعادت لتنطلق في دورتها العشرين تحت شعار (رغم الألم)، وسيتم إهداء الحفل للعاصمة بيروت، تحت شعار (بيروت أيقونة الصمود).

وستمنح جوائز (الموريكس دور) في هذه الدورة لأفضل الأعمال، والفنانين الذين حازوا تصويت الجمهور في الدراما اللبنانية والعربية عن مواسم 2019، و2020، 2021.

هذا بالإضافة إلى جوائز الموسيقى، والتكريمات المهداة لأبرز نجوم الفن في العالم العربي.

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