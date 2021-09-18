“فتاة الهوهوز” تنال عقوبة قاسية بسبب فيديوهاتها الفاضحة (شاهد)

أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية أثارت الرأي العام المصرين فيما عُرف بـ”فتاة الهوهوز” وصديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات، بعد بثّ فيديوهات خادشة للحياء في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية بهدف التربح.

حبس فتاة الهوهوز وصديقها

ووفق وسائل إعلام مصريّة، فقد قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس الفتاة المعروفة إعلامياً “فتاة الهوهوز” وصديقها، بالحبس والنفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

ووجهت المحكمة لـ”فتاة الهوهوز” وصديقها، اتهاماتٍ بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

التحقيق مع فتاة الهوهوز

وبعد ضبطهما، عرض المتهمان على النيابة العامة للتحقيق، وبمواجهة الفتاة بمقاطع الفيديو المنسوبة لها، فإنّها لم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصي المعنون بـ “كائن الهوهوز” على موقع “تيك توك” بهدف التربح.

وخلال التحقيقات، نفت المتهمة التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الاخلال بقيم المجتمع.

أما صديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات، فقد اعترف أنّه كان يصور المتهمة بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وصديقها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، وأكد البلاغ العام أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه الله في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.

من هي فتاة الهوهوز!؟

وتبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم “ياسمين” أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا.

وأضافت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على “تيك توك”.

فيديوهات كائن الهوهوز

وكانت انتشرت منذ فترة “فيديوهات كائن الهوهوز”، وهي عبارة عن محدثات بين فتاة بملابس فاضحة وشخص يصورها، عبر تطبيق تيك توك، الأمر الذي أصاب المتابعين للفيديوهات بصدمة بسبب إيحاءات خارجة، والحديث علانية عن العلاقات الحميمية.

ولم تكن الايحاءات الجنسية بمفردها بالفيديوهات وإنما كان التعري موجودًا، وقد حقق المتهمان نسب مشاهدة عالية وأموالاً طائلة، فيما بررا جرائمهما برغبتهما في الشهرة والمداعبة.

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وكان المتهمان بــ”فيديوهات كائن الهوهوز” شعرا بملاحقتهما قضائيا فهربا للاسكندرية، بعد أن قدمت عشرات البلاغات من مواطنين للجهات المعنية ضد “كائن الهوهوز”، لكنّ الشرطة المصرية حددت مكان اختباء المتهمين وضبطتهما.

وفي مفاجأة كشفت عنها الشرطة، أن السيدة والرجل غير متزوجين، ورغم ظهورهما بملابس داخلية إلا أنهم مجرد صديقين جمعتهما الأموال.

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