سيف نبيل يكشف حقيقة اعتداءه على حبيبته اللبنانية وهذا ما قاله عن الإمارات! (شاهد)

نفى الفنان العراقي سيف نبيل، الأنباء المتداولة حول اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية على إثر اعتدائه بالضرب على حبيبته اللبنانية.

(أنا في دولتي الثانية)

وخرج سيف نبيل عن صمته بفيديو عبر حسابه على (سناب شات)، قال فيه: (طبعا أنا مو من النوع اللي يحب يرد على الإشاعات اللي تطلع، ولكن هذه المرة أخذت أكبر من حجمها).

وتابع الفنان العراقي: (مالها أي صحة، أنا في دولتي الثانية الإمارات، وقاعد أحضر لأعمال جديدة، وحفلات، وتحياتي لكم).

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ومع ذلك لم يصدق البعض نفي سيف نبيل قصة توقيفه واعتداءه على حبيبته، وقالوا إنه قد يكون خرج بكفالة، فجاء في التعليقات: (شنو ينفي اذا كان الموضوع صار له فتره توقف في المخفر وطلع بكفاله).

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وتساءل آخر: (كم مرة ضربتها وطلعت منها؟).

واتهمه آخر بالكذب وكتب: (مصدق نفسه الكريه).

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، قد ذكر أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على سيف نبيل، وذلك بتهمة التعنيف والاعتداء بالضرب على عشيقته اللبنانية.

وقال باسيل تفاصيل ما حدث عبر فيديو على قناته في (يوتيوب)، قال فيه إن سيف نبيل ضرب عشيقته بطريقة وحشية على إثر خلاف بينهما بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وأشار إيلي باسيل إلى أن الأمر كان منذ حوالي الأسبوع وأن سيف نبيل لا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكمة، لأن عشيقته رفعت دعوى ضده وهو كذلك الأمر.

وأوضح إيلي أن عشيقة سيف نبيل خضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة التي تثبت تعرضها لعنف شديد.

وعبر الجمهور عن صدمته من هذه الأنباء حول سيف نبيل، خاصة أنه معروف بأغانيه الرومانسية، مؤكدين أن الصورة التي يقدمها عن نفسه مزيفة.

حول سيف نبيل

الجدير بالذكر أن سيف نبيل الحيالي (35 عاماً)، وُلد في بغداد، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2011 داخل سوريا عندما أصدر أول أغنية له بعنوان “هاي السنة”.

وقدم سيف نبيل بعدها العديد من الأغنيات المنفردة، وشارك في العديد من المهرجانات العربية أبرزها مهرجان جرش عام 2018. ومهرجان قلعة الإنسان دمشق عام 2019.

وفي مطلع عام 2019، تم تكريم سيف نبيل كسفير للنوايا الحسنة، من المنظمة العالمية لحقوق الإنسان.

وفي يناير 2021، شارك الفنان العراقي كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب عراق أيدول على شاشة إم بي سي العراق.

ومؤخراً، أصدر سيف نبيل أغنية (ممكن)، مع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس، وكسرت الأغنية حاجز الـ 79 مليون مشاهدة، بعد طرحها مؤخراً على “يوتيوب”، وحققت نجاحاً بارزاً.

انتحار زوجة جلال الزين

وأعاد تصرف سيف نبيل مع عشيقته، قصة انتحار زوجة المطرب العراقي أيضاً جلال الزين إلى الأذهان.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في حينها أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

وتبين أنّ الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

انتحار أم قتل؟

وأشار مصدر أمني عراقي في حينها إلى أن الحديث يدور حول انتحار، ولكن لم يتم التأكد ما إذا كان انتحاراً أو قتل.

وذكرت صُحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

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ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويُظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

بالفديو 🎖دار زوجة المطرب جلال الزين بعد انتحارها بطلقة بندقية كانت متروكة في المنزل الكائن بمنطقة المنصور . pic.twitter.com/97C0jU8a0Y — الاعلامية ميس الشمري (@CwQlxE) October 20, 2020

ولاحقاً قضت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، ببراءة جلال الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته.

ولم تثبت التحقيقات ضلوع جلال الزين بالحادثة. وقال مصدر قضائي إنّ ”الأدلة لم تكن كافية، لإدانة الزين“، مشيرًا: إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

وفي أول ظهور له بعد خروجه من السجن عقب إعلان براءته، قال جلال الزين: “زوجتي كانت منقطعة في علاقتها مع أهلها بسبب اعتراضهم على زواجنا”.

وأشار جلال إلى أن زوجته الراحلة رغبت في إحدى المرات بأن تقابل عائلتها، لكنهم رفضوا خاصة والدتها، مضيفاً: “كنت أنا موافقا على تلك المقابلة.

وتواصلت مع شقيقتها لتنظيم اللقاء ولكن المحاولات باءت بالفشل، وهو ما تسبب في حزنها قبل انتحارها بأيام قليلة”.

وتحدث الزين عن كواليس وتفاصيل ليلة انتحار زوجته، وقال: “في أحد الأيام، عدت إلى المنزل في ساعات الفجر حيث كنت أتدرب تمهيدا لإحياء إحدى الحفلات، ووجدتها مستيقظة وكانت تبكي لأن أهلها رفضوا مقابلتها”.

وتابع: “قمت بتهدئتها، وأكدت لها أننا سنذهب سوياً يوم الجمعة إلى منزل عائلتها، وذهبت مع شقيقي بلال لإحضار الطعام من الخارج ثم تلقيت اتصالا من شقيقي الآخر يخبرنا بأن زوجتي انتحرت بطلق ناري”.

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