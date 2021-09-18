سمية الخشاب تكشف أسرارها وعدد زيجاتها الصادم و”كله بالحلال”! (شاهد)

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لأول مرة عدد زيجاتها، والعديد من أسرارها، و ذلك أثناء استضافتها في برنامج (أبلة فاهيتا) لايف من الدوبلكس على قناة ON.

زيجات سمية الخشاب .. “العمر مجرد رقم”

وقالت سمية الخشاب إن اسمها الحقيقي، هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، و ذكرت أنها من مواليد 20 في شهر أكتوبر، أي أنها برج الميزان.

وكما قالت إن اسم والدتها لولو وجدتها محفوظة.

ورفضت سمية الخشاب الكشف عن السنة التي وُلدت فيها قائلة: (العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي).

خمس زيجات

ولأول مرة، تحدثت سمية الخشاب عن عدد زيجاتها قائلة: (ذهبت للمأذون 5 مرات، خمسة في عين العدو)، وحين سألتها “أبلة فاهيتا” حول السبب في تعدد زيجاتها، ردت سمية: (إيه المشكلة جوزاتي كتير.. مش كله بالحلال !).

وحول رأيها في الزواج، قالت سمية: (فيه رجالة بتفتكر إن الست الخدامة اللي ماما جابتهاله).

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وتحدثت سمية عن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها ، وقالت: (بيقولولي سوسو وسوكا وسمسم وسوسكا)، مشيرةً إلى أن وزنها حاليا 61 كيلوجراما.

ولفتت سمية الخشاب إلى أن أكثر الفنانين الذين كانت تضع لهم بوسترات في غرفة نومها هم محمد منير وميادة الحناوي.

كورونا أجمل حاجة

وتحدثت سمية عن والدتها قائلة: (علمتني كتير حاجات من وأنا صغيرة، بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وبعرف أعمل شعري وأخيط وأغني، وأكتر حاجة بحب أطبخها المكرونة بالبشاميل).

وحول جائحة كورونا، قالت سمية: (ما أخدتش اللقاح لسة، لكن كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، عملت كورسات واتعلمت حاجات كتيرة في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية).

وبعد حديث سمية عن دوراتها في اللغة الإنجليزية، قررت الدمية كاروا إجراء اختبار سريع لها، لمعرفة مدى قدرتها على قراءة بعض الكلمات الصعبة باللغة الإنجليزية أمام الجميع.

ونجحت الفنانة المصرية في قراءة كلمة «hippopotamus»، ويعني سيد قشطة، بينما نجحت بصعوبة في نطق كلمة «Worcestershire»،وهي إحدى مقاطعات إنجلترا.

وفشلت سمية في نطق اسم الولاية الأمريكية «Massachusetts»، ، وطلبت منها الدمية كارو قول كلمة «I love you» بخمس لهجات عربية، ونجحت في الأمر.

لذيذ ودمه خفيف

وعلقت سمية عن تعاونها مع مطربي المهرجانات، خاصةً حمو بيكا، وقالت عنه: (حمو بيكا لذيذ ودمه خفيف).

وأشارت سمية الخشاب إلى أنها تعلمت من محمد رمضان عدم التوقف عن الحلم، مضيفة: (اتعلمت منه حاجة حلوة إن دايما تكتبي كل حاجة بورقة وقلم، يعني متناميش عشان تشتغلي وتحلمي فمتناميش لحد ما تتجنني، هو مش بينام).

كما استذكرت سمية الخشاب نصيحة مدرس اللغة الفرنسية لها، وقالت: (قالي لو حاجة عجبتك اشتريها فورا، متضيعيش الفرصة).

وحول جلسة تصويرها الجريئة مع البرتقال، قالت سمية: (ناس كتير اتصورت بالبرتقال، لكن صورتي قلبت الدنيا).

سخرية من ميت جالا

وفي سياق آخر، سخرت سمية الخشاب من أزياء المشاهير في حفل ميت جالا 2021 ، بسبب غرابة الملابس التي ميزت الحفل.

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وعلقت سمية الخشاب، على ملابس الحفل، عبر تغريدة ساخرة في صفحتها الرسمية على (تويتر)، وكتبت: (بصراحة لو كنت رحت الـmet gala، كنت قعدتهم كلهم في البيت، محدش لبس حاجة ليها أي علاقة بالـtheme خالص، بس عجبني كيندال وLil nas x)

ومؤخراً، شاركت سمية الخشاب جمهورها لحظة سفرها إلى البرتغال، ونشرت صورتها من الطائرة على متن الخطوط الجوية المصرية.

ونشرت سمية الخشاب صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، توثق خلالها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة لشبونة.

وما أثار انتباه المتابعين في صور سمية، نظارتها الشمسية التي سخروا منها بسبب حجمها، كما نوه آخرون إلى وجود خصلة شيب في مقدمة رأسها، قالوا إن الفنانة نسيت أن تشملها بالصبغة.

انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي @Cristiano pic.twitter.com/yjCKW6u9qE — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 8, 2021

وأثارت سمية الخشاب الجدل برسالتها إلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الانجليزي حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر):(أنا في البرتغال، عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي، كريستيانو).

وهو ما عرض الفنانة المصرية لموجة سخرية، وانتقادات فجاء في التعليقات: (سيبى الراجل فى حاله مش بيبص لمصريين يا ستى).

وكتب آخر: (بعد زواج طليقها اتضح ان (سمية) كانت تعشق المهيطل (أحمد سعد) من كل قلبها. وهذا واضح جدا من اضطراب سلوكها ومحاولتها مواراة مشاعرها خلف قناع السعادة الكاذب والصخب كأي أنثى تغني وترقص أمام الناس يوم طلاقها. بينما تشتعل النار بداخلها عندما تخلو بنفسها مسكينة سمية!).

كما سخر مغرد من حجم نظارة سمية الشمسية، وكتب: (مش هيعرفك النضارة واكلة نص وشك).

وقارنتها أخرى بحبيبة كريستيانو، جورجينا رودريغيز، وكتبت: (ياشيخه بقا تيجى ايه جمب جورجينا بس).

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