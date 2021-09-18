وصلة رقص نادين نجيم مع قصي خولي خلف كواليس (الموريكس دور) تثير الجدل! (شاهد)

تداولت حسابات فنية، وصلة رقص جمعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بالنجم السوري قصي خولي وهما في كواليس حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الجمعة في بيروت.

رقص نادين نجيم مع قصي خولي

وظهر الثنائي نادين نجيم و قصي خولي بالفيديو الذي رصدته (وطن)، وهما يرقصان بانسجام تام، ويقترب قصي من نادين ويهمس لها بأمر ما جعلها تضحك.

وأثار الفيديو جدلاً بين المتابعين الذين رأوا أن تقارب قصي ونادين، أثر به كثيراً، واتهموها بأنها تقف وراء عمليات التجميل التي خضع لها، والإطلالة الغريبة التي ظهر بها في الموريكس دور.

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وجاء في التعليقات: (انا ما بدي اعرف شو بين نادين وقصي انا بدي ليش هيك شكلو شو القصه ).

وسخر آخر قائل: ( كثير مقررف قصي لسا نادين الحنك لابقلها كثير).

وكتب متابع: (نفسي اعرف ليش بيكونوا حلوين متل ما ربنا خلقهم وبيبشعوا بحالهم يعني قضي خولي طول عمرو جنتل مان وحلو شوف كيف صار منظرو !).

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وخمن آخر ما تهامس به الثنائي، وكتب ساخراً: (بكونو داخلين منافسة شريفة مين فكه اكبر من التاني ، والظاهر عم يوشوشها ويقلها انو صار بدها جلسة تعريض حنك جديدة ومُستعجلة لانه الحنك السداسي لعنده اكتسح الساحة وغطى عليها).

أفضل ممثلة لبنانية

يُذكر أن نادين نجيم فازت بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عربية في الوطن العربي، في حين فاز قصي خولي بجائزة أفضل ممثل عربي عن دوريه في “عشرين عشرين” و”خمسة ونص”.

وتعاملت نادين نسيب نجيم بطرافة، مع محاولة مقدم الحفل اختصار كلمتها المؤثرة بعد التكريم، وردت: ” لا… في بعد تحية لولادي”.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو لإلقائها كلمة التكريم على مسرح “الموريكس دور” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، معقبة: (بما إنه قطعلي كلمتي رح كفيها هون … بوسة كبيرة لولادي أنا بسببكم و كرمالكم وصلت لهل مكانة ورح كفي ! شكراً لشركة الصبّاح على ثقتكم فيي ومحبتكم الكبيرة الي ولكل الناس يلي بيحبوني انتوا مصدر قوتي ).

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أما قصي، فقد تصدر حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب إطلالته الغريبة في حفل الموريكس دور بدورته العشرين.

وظهر قصي خولي الحفل بشعر طويل، حاول لملمته على شكل ذيل الفرس، وغير لونه تماما من الأسود إلى البني المائل للأحمر، وترك شاربه طويلاً بنفس اللون.

قصي خولي في لوك جوني ديب. pic.twitter.com/eYNSO5rCp2 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 17, 2021

وكان على قصي الصعود إلى المسرح للمشاركة في تكريم المنتج صادق الصباح مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إلا أنّه حضر متأخراً بحجة أنه كان لديه تصوير.

وهو ما جعل البعض يخمن أن هذه الإطلالة سببها الشخصية التي يؤديها في مسلسله الجديد، بينما اتهمه آخرون بتقليد النجم العالمي جوني ديب.

(بيروت أيقونة الصمود)

وكان القائمون على جوائز (الموريكس دور) في لبنان، قد أعلنوا الجمعة 17 سبتمبر موعداً جديداً لإقامة الحفلة، وذلك بعدما قدم عدد من الفنانين اللبنانين والعرب اعتذاراتهم عن حضوره، قبل أيام قليلة من موعد انطلاقته الشهر الماضي.

حدث ذلك بعد التفجير المأساوي الذي شهدته عكّار شمالي لبنان، حيث كان من المقرر إقامة الحفل في 18 أغسطس الماضي.

لكنّ القائمين على جوائز (الموريكس دور) أعلنوا تأجيل الحفل، إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف بحسب الحساب الرسمي لهم على (تويتر).

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وجاء في البيان: (صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: “بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء، 18 آب الجاري، إلى أن يحدد لاحقا تبعا للظروف).

وتوقفت جوائز (الموريكس دور) لمدة عامين بسبب حائجة كورونا، وعادت لتنطلق في دورتها العشرين تحت شعار (رغم الألم)، وسيتم إهداء الحفل للعاصمة بيروت، تحت شعار (بيروت أيقونة الصمود).

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي:

"بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء… pic.twitter.com/EuVGiymL3R — Murex D'or (@murexdor) August 15, 2021

وكرم مهرجان “الموريكس دور” العديد من نجوم الفن اللبنانيين والعرب، ومن بينهم نادية الجندي من مصر، وقصي خولي، وديمة قندلفت، ومعتصم النهار من سوريا، ونادين نسيب نجيم، وماغي بوغصن، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة، وجورج خبار، وأحمد الزين، وعاصي الحلاني، وزياد برجي، وجاد شويري.

ومن المخرجين: فيليب أسمر، وباسم كريستو، والمنتجين: صادق الصباح، وجمال سنان من لبنان، والإعلامية المصرية بوسي شلبي.

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