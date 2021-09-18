تحصنا داخل منزل فهدد الاحتلال بنسفه.. تفاصيل إعادة اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن “جلبوع” أيهم كممجي ومناضل انفيعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي انه في عملية مشتركة بين قوات الجيش وقوات اليمام والشاباك، تم اعتقال آخر أسيرين من الذين هربوا من سجن جلبوع حيث تم القبض عليهم أحياء في مدينة جنين وتم إرسالهم إلى التحقيق”.

اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات

هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “اعتقال شخصين ساعدا الأسيرين وتم نقلهما إلى التحقيق”.

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ونشرت وسائل اعلام إسرائيلية صورة للأسيرين لحظة اعتقالهم في جنين.

صور نشرها الاحتلال للأسيرين بعد اعتقالهما حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Ip7p5K03mT — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 19, 2021

جيش الاحتلال ينشر فيديو للأسيرين بعد اعتقالهما pic.twitter.com/jJXZVe9Oik — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 19, 2021

وشكر والد الأسير أيهم كممجي الله على الحرية التي تمتع بها ابنه أسبوعين، مشيراً إلى أن نجله اتصل به هاتفياً قبل لحظات من اعتقاله وأبلغه ان قوات الاحتلال تحاصر المنزل الذي يتحصن به مع رفيقة الأسير مناضل انفيعات.

وأضاف والد الأسير كممجي ان نجله أبلغه كذلك نيته تسليم نفسه خشية على حياة الأطفال والنساء الذين كانوا في العمارة السكنية بعد تهدد الاحتلال بنسفها.

العدو يكمل اعتقال جميع الأسرى الذين فرّوا من #سجن_جلبوع، باعتقاله #مناضل_نفيعات و #أيهم_كممجي، في مدينة جنين.

هنا يظهر والد أيهم متحدّثاً، قبل قليل، إلى قناة #الجزيرة.

صنع الأبطال الستة ملحمة، حطّموا الأسطورة الأمنية الصهيونية، أحيوا الأمل في القلوب، وأبقوا جذوة الحرّيّة مشتعلة. pic.twitter.com/CDkGtBuzuW — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) September 19, 2021

مواجهات في جنين خلال العملية العسكرية

وشهدت مدينة جنين مواجهات عنيفة خلال العملية العسكرية التي شهدتها وأدت إلى اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات- حسب ما ذكر مراسل قناة الميادين الفضائية- مشيراً إلى أن “قوة كبيرة من الاحتلال اجتاحت جنين وحاصرت منازلها والأهالي تصدوا بالرصاص”.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في المواجهات التي اندلعت في جنين بعد اشتباكات مسلحة وقعت مع قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى الجزء الشرقي من مدينة جنين في إطار أنشطة قوات الأمن في معرفة مكان الأسيرين اللذين فرّا من سجن جلبوع ولم يُعتقلا بعد”.

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وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إلى أن “القوات الإسرائيلية طوّقت منزلاً محدداً في المكان”. في حين لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن “وحدة يمام الخاصة انسحبت من جنين بعد اعتقال أسيرين فرا من سجن جلبوع”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في 10 أيلول/سبتمبر اثنين من الأسرى المتحرَّرين من سجن “جلبوع”، هما يعقوب قادري ومحمود عارضة. ثم اعتقلت في 11 أيلول/سبتمبر اثنين آخرين، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة.

وتمكّن الأسرى الـ6 من التحرر من سجن “جلبوع” قرب مدينة بيسان المحتلة، فجر يوم الإثنين 6 أيلول/سبتمبر. ويُعتبر هذا السجن من أكثر سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصيناً.

وبخصوص عملية التحرر، أوضح محامي الأسرى أن العملية “تمَّ التخطيط لها لمدة 9 أشهرٍ متواصلة، وبهدوءٍ تام”. وأنَّ “الأسرى أخرجوا من الزنزانة كل محتوياتهم الشخصية، وكانوا يتابعون الأخبار”.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، أكد في 11 أيلول/سبتمبر أن “أي صفقة تبادُل لن تتمّ إلاّ إن شملت الأسرى المتحرَّرين من سجن جلبوع”، مشدداً على أن “إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا تحجب العار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية”.

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