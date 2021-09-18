ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الرائد وتعثر الأهلي

عزز فريق الرائد صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الفريق على نظيره التعاون بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعثر فريق الأهلي أمام منافسه الفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما خلال منافسات الموسم الجاري.

مباراة الرائد والتعاون في الدوري السعودي

وأحرز فريق الرائد أولى أهداف اللقاء في الدقيقة كريم البركاوي في الدقيقة ال28، بينما سجل منافسه التعاون الذي عاد بقوة مع مجريات الشوط الثاني وتسجيله هدفين عن طريق لياندر تاوامبا في الدقيقتين ال52 وال54.

وفي الدقيقة ال57 سجل فريق التعاون الهدف الثالث بواسطة اللاعب لوفانور هنريكي، ليعود بعدها فريق الرائد للمنافسة من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ال71 عن طريق مسجل الهدف الأول كريم البركاوي.

ونجح اللاعب رائد الغامدي في الدقيقة ال64 في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل مع منافسه التعاون، وفي الدقيقة ال68 سجل منصور البيشي الهدف الرابع في شباك مرمى التعاون.

وقتل فريق الرائد المباراة بعد تسجيله الهدف الخامس في الدقيقة ال88 عن طريق عبد اله المقرن، لينتهي اللقاء بفوز الرائد بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

مباراة الأهلي والفتح

وخيم التعادل الإيجابي بين الأهلي السعودي أمام منافسه الفتح بهدف لكليهما، وتمكن فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال15 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب إزجان أليوسكي بقوة داخل شباك الفتح.

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بينما آتى هدف التعادل في الدقيقة ال20 عن طريق اللاعب فراس البريكان، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الرائد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، يليه في المركز الثاني من الترتيب بفارق نقطة وحيدة فريق الاتحاد السعودي برصيد 9 نقاط.

أما في ثالث ترتيب الدوري آتى فريق الفتح برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق ضمك صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد، بينما في المركز الخامس جاء فريق الفيحاء برصيد 7 نقاط.

الف مبروك لجمهور رائد التحدي الفوز والثلاث نقاط وباذن الله القادم افضل ❤️💪🏻#الرائد pic.twitter.com/pg0S5QiW0C — محمد سالم الدوسري (@M_Dossari_2) September 17, 2021

وتساوى فريقا الهلال والفيصلي بنفي النقاط مع الفيحاء بنفس الرصيد في المركزين السادس والسابع، وجاء فريق النصر في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الاتفاق.

أما في المركز العاشر من الترتيب فريق الأهلي برصيد 5 نقاط، خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي.

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