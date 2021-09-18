بايرن ميونيخ يقسو على بوخوم في الدوري الألماني بهزيمة مذلة (شاهد)

دك حامل اللقب السابق بايرن ميونيخ منافسه بوخوم بسبعة أهداف نظيفة دون رد، ليعزز نفسه في صدارة ترتيب الدوري الألماني خلال منافسات الموسم الحالي.

أهداف بايرن ميونيخ في شباك بوخوم

وسجل أولى أهداف فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” في الدقيقة ال17 عن طريق ليروي ساني في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب ببراعة في شباك مرمى بوخوم، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة جوشوا كيميش في الدقيقة ال27 سجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس المرمى.

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وأحرز اللاعب سيرج غنابري في الدقيقة ال32 من عمر زمن الشوط الأول سجلها بأقدامه في شباك المرمى بعد عرضية جميلة، وفي الدقيقة ال43 ارتكب مدافع فريق بوخوم فاسيليس لامبروبولوس الخطأ محرزًا هدف في شباك مرماه.

وسجل هداف فريق بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال61 الهدف الخامس في شباك منافسه بوخوم بعد هجمة مرتدة سريعة، ليتمكن الاعب من إحراز الكرة بأقدامه داخل الشباك بطريقة جميلة.

بوخوم والمستوى الباهت أمام بايرن ميونيخ

وعاد الألماني كيميش لتسجيل هدفه الثاني في اللقاء والسادس لصالح لفريق البافاري سجلها على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، وختم الباريرن مهرجان أهدافه وتسجيل الهدف السابع عن طريق إريك ماكسيم موتينغ بطريقة رائعة بعد فشل الحارس في التصدي لها.

وشهد اللقاء المستوى الباهت الذي قدمه فريق بوخوم طيلة أحداث المباراة، والاستلام للفريق البافاري والأخطاء في دفاع الفريق في منع فريق بايرن ميونيخ من الوصول إلى مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بسبعة أهداف نظيفة دون مقابل.

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

وبهذا الفوز عزز فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” في صدارة ترتيب الدوري الألماني “البوندسليفا” برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب المنافسين له فريق فولفسبورغ الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة.

بينما تجمد الفريق المنافس بوخوم عقب هذه الخسارة المذلة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 3 نقاط خلال منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري.

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