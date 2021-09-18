الجزائر تهاجم محمد السادس وترفض ما وصفته بـ”التصرف المشين” للوفد المغربي في الأمم المتحدة

أدان ممثل الوفد الجزائري لدى مكتب الأمم المتحدة، ما وصفه بـ”التصرف المشين” للوفد المغربي هناك خلال نقاشات الاجتماع الـ82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للاجئين بجنيف.

وكان ممثل المملكة المغربية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحدث عن “استمرار محنة اللاجئين الصحراويين” في مخيمات تندوف بالجزائر.

ممثل الوفد الجزائري قال في تصريحات له إن الجزائر “تدين بشدة التصرف المشين للوفد المغربي الذي يحاول مرة أخرى استغلال نقاشاتنا لطرح مزاعمه الكاذبة وغير المؤسسة والتي يكررها بهوس.”

وتابع:”وذلك لتحقيق هدف واحد، كما تعلمون، وهو الطعن في مصداقية عمليات المفوضية السامية للاجئين بالجزائر”.

ووصف المسؤول الجزائري تصريحات رئيس الوفد المغربي بخصوص وضعية اللاجئين الصحراويين بـ”الكاذبة”.

مخيمات تندوف والبوليساريو

واستنكر ممثل المغرب الخميس ما وصفه بـ”الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف”.

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مشيرا إلى أن الجزائر فوضت سلطاتها لجبهة “البوليساريو” في مخيمات تندوف “ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي”.

كما ندد الدبلوماسي المغربي بـ”عسكرة مخيمات تندوف، والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف”.

قطع العلاقات بين المغرب والجزائر

وفي أغسطس الماضي؛ قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وبررت قرارها لأسباب منها السماح لوزير الخارجية الإسرائيلي تهديد الجزائر من الرباط، والسماح للإسرائيليين التجسس على الجزائر انطلاقا من الحدود المغربية.

وبررت القرار باستعمال المغرب برنامج للتجسس اسمه “بيجاسوس” للتجسس على المسؤولين الجزائريين ثم تشجيع حركة الانفصال في منطقة القبائل وتحميلها مسؤولية الحرائق التي شهدتها هذه المنطقة مؤخرا.

الجزائر ترفض الصلح مع المغرب

وحاولت دول أوروبية مثل فرنسا القيام بمبادرة للمصالحة في سرية تامة، إلا أن الجزائر لم توافق في حين رحب المغرب بالمبادرات وقال إنه لا يعرف الأسباب الحقيقية للقرار الجزائري ويرى في الأدلة التي استدلت بها غير جديرة بالاهتمام.

وحاولت دول خليجية ومنها السعودية رأب الصدع بين البلدين، بعد أن نجحت في وساطة إبان الثمانينات في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لكنها لم تنجح هذه المرة.

قضية الصحراء الغربية

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

واتهمت الجزائر مؤخرا جماعات “إرهابية” بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد، وقالت إن “إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب”.

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وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

واستدعت الجزائر في يوليو الماضي سفيرها في المغرب للتشاور. وجاءت الخطوة بعد أن أعرب مبعوث المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن دعمه لتقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية.

كما قررت الحكومة الجزائرية تشديد المراقبة الأمنية على حدودها الغربية بعد حرائق مروعة أسفرت عن مقتل العشرات.

ومن جانبه، أعرب المغرب عن “أسفه” لقرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين، في خطوة وصفتها الرباط بأنها “غير مبررة”.

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