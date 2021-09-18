الاتحاد يتفوق على النصر ويعزز نفسه في صدارة الدوري السعودي (شاهد)

نجح فريق الاتحاد من تحقيق الفوز على منافسه النصر بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي للموسم الجاري.

أهداف الاتحاد في شباك النصر

وأحرز فريق الاتحاد في الدقيقة ال11 عن طريق عبد الرحمن العبود بتسديدة قوية سددها في شباك النصر السعودي، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال64 بواسطة إيجور كورونادو بعد هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب داخل شباك المرمى.

وسجل اللاعب برنو هنريك كورسيني في الدقيقة ال89 بتسديدة قوية أحرزها على يمين حارس مرمى النصر.

هدف النصر السعودي الوحيد

وفي الدقيقة ال37 من اللقاء سجل اللاعب سلطان الغانم من تسديد هدف اللقاء الوحيد في شباك الاتحاد السعودي، لينتهي اللقاء بفوز فريق الاتحاد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وشهدت المباراة نجم فريق النصر السعودي عبد الإله العمري في الدقيقة ال88، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق الاتحاد ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة فريق الاتحاد السعودي

ولعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه النصر السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، أما في وسط الفريق اعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

تشكيلة فريق النصر السعودي

ودخل المدرب البرازيلي مانو مينيزس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث كان في حراسة المرمى وليد عبد الله.

يـالاتــــحـــــاد افــــــرح 💛🖤 pic.twitter.com/8ESOmiaWKl — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 18, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، بينما في وسط الفريق جاء ثنائي اللاعبين، عبد الله الخيبري، علي الحسن.

لكن في هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: جلال الدين مشاريبوف، أنديرسون تاليسكا، سامي النجعي، فينسنت أبوبكر.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما جاء منافسه فريق النصر في المركز الثامن برصيد 6 نقاط خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الجاري.

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