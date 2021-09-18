أندية إسبانية تتمرد على رابطة الليغا .. ماذا حدث ؟!

أعلنت أندية إسبانية ثلاثية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو في بيان مشترك تم نشره مساء يوم الجمعة الماضية، رفضها لاتفاقية رابطة دوري الإسباني ” الليغا” مع صندوق (CVC) الاستثماري.

أندية إسبانية ورفض الاتفاقية

وجاء في البيان الثلاثي المشترك للأندية الإسبانية، ” يرغب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو في الإعلان عن رفضهم واعتراضهم لهذا القرار، الذي اعتمدته رابطة دوري الليغا في الثاني عشر من شهر أغسطس الماضي، فيما يتعلق بالاتفاق بين الليغا وصندوق (CVC) الاستثماري”.

بيان رسمي | نادي برشلونة, نادي ريال مدريد و نادي أتليتيك بيلباو يُعلنون عن اعتراضهم على الاتفاقية التي اعتمدتها جمعية الليغا في 12 أغسطس 2021, اتفاقية CVC pic.twitter.com/FBv2JiCjWb — FCB World (@FCBW_A7) September 17, 2021

وبينت الأندية الإسبانية، بأن الاتفاقية تنتهك أحكام اللوائح المعمول بها، وعلى وجه الخصوص المرسوم الملكي بقانون 5/2015، حيث تم اعتمادها في إطار إجراء غير منتظم بشكل صارخ ولا يحترم كذلك الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لهذه الأغراض لاسيما هذه الصفقة بهذه الأهمية.

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وقد عبرت الأندية الإسبانية عن رفضها الكامل للصفقة منذ الإعلان عنها في وقت سابق، وهو ما ساهم في رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات للاعبين هذا الصيف، وفق تصريحات التي أدلى بها رئيس فريق برشلونة الإسباني خوان لابورتا، قائلاً: ” إن بقاء ميسي مع برشلونة كان يشرط من الليغا الموافقة على تلك الصفقة”.

أندية إسبانية والأزمة المالية

وتعاني الأندية الإسبانية من أزمة مالية خانقة بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″، إلى جانب تحديد عدد الجماهير الحاضرة على المدرجات حتى يومنا هذا لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني.

رسميا | 🚨 اندية البارسا وريال مدريد وبيلباو يقدمون طعنا ضد اتفاقية الليغا مع صندوق الاستثمار (CVC). البيان يقول: ⚠️⚠️ "إنها اتفاقية تنتهك أحكام اللوائح المعمول بها، وتم تبنيها في إطار إجراء مشهور بأنه غير نظامي وغير محترم". pic.twitter.com/X6ePMmenfL — InCampNou (@InCampNou) September 17, 2021

وقد أثرت تلك الأزمة المالية على عقد الصفقات التاريخية للأندية الإسبانية مع عدد من النجوم خلال موسم الانتقالات هذا الصيف، على عكس الأندية الأوروبية الأخرى التي استقطبت عدد من النجوم بمبالغ عالية.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، يليه في المركز الثاني ريال مدريد بفارق نقطة واحدة برصيد 10 نقاط.

وآتى فريق فالنسيا في ثالث الترتيب متساويًا بذلك بنفس النقاط مع ريال مدريد، أما في المركز الرابع جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 9 نقاط، متساويًا مع ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس بنفس النقاط.

أما في المركز السادس فريق إشبيلية برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع راديو فاليكانو وبرشلونة ومايوركا على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في عاشر الترتيب آتى فريق ريال بتيس برصيد 5 نقاط خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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