ياسمين صبري تضع نفسها مع المتابعين بموقف محرج بصورة “النوم”! (شاهد)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة جديدة، لحظة استيقاظها من النوم في طائرتها الخاصة.

وتساءل الجمهور بعد نشر ياسمين صبري الصورة: “وهما اللي بيصحوا من النوم بيبقوا لابسين إكسسوارات وحاطين مكياج ومركبين رموش”.

وعلّقت مُتابعة أُخرى: “الله يرزقني هاي المرحله من رفاهيه”.فيما كتب آخر: “منحبك بس لا تقلدي جورجينا”.في إشارةٍ إلى الإتهامات التي وجهها الجمهور للفنانة المصرية بتلقيد جورجينا رودريغز زوجة النجم البرتغالي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي كريستيانو رونالدو.

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ياسمين صبري مع مدربتها الخاصة

وكانت الفنانة ياسمين صبري نشرت مؤخراً، صورة لها وهي ترتدي ملابسها الرياضية برفقة مدربتها الخاصة.

صورة لها وهي ترتدي ملابسها الرياضية برفقونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بـ(ليجن) أسود، وتيشرت أسود طويل، وكانت حافية القدمين، وتحتضن مدربتها فريدة أبو الدهب، وعقبت ياسمين على الصورة: (أنه جيد دوماً أن أتمرن معك).

ياسمين صبري تعود للدراما

وفي سياق آخر، كشفت الممثلة ياسمين عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً عبر مسلسل (حلم ليال)، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنانة المصرية استقرت على مسلسل “حلم ليال” من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي، لتعود به إلى الدراما التليفزيونية في شهر رمضان 2022.

وتعمل ياسمين على قراءة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، وذلك قبل الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة عن صمته، ووضح حقيقة تسببه في غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج (حديث القاهرة) على فضائية (القاهرة والناس): (زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنني لست السبب في غيابها، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية).

وبين أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه زوجته الفنانة المصرية أغلى عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد هديةً منه.

واضاف: (ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وهي تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا).

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وتابع: (تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط).

وأنشأت ياسمين أخيراً​ حساباً خاصاً على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) موثق بإسمها، لتضع حداً للحسابات المنتشرة بإسمها، ووضعتها في مواقف محرجة بنشر تصريحات كاذبة على لسانها.

ونشرت ياسمين عبر خاصية (الستوري) في (انستجرام) صورة أعلنت بها عن حسابها وكتبت: ( (حسابي الجديد على فيسبوك).

وأغلقت الفنانة كل الحسابات المزيفة التي تحمل إسمها ووجهت شكراً للشركة التي ساعدتها على ذلك فكتبت: (شكراً شركة هاشتاغ إنها خلتني أقفل كل الصفحات المزيفة على الفيسبوك).

وقبل أيام، شاركت ياسمين جمهورها إطلالتها في أول أيام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ياسمين بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان طويل باللون الفوشيا بدون أكمام، وفتحة صدر خفيفة، واختارت وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

ولفت الانتباه عقد الألماس المميز الذي زين رقبة ياسمين والذي لفتت الأنظار من خلاله، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي مميز.

والتقت النجمة ياسمين بالفنان المصري العالمي رامي مالك، علي هامش حضورهما افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وظهرت ياسمين خلال فيديو متداول وهي تتحدث مع رامي مالك في حديث جانبي جمعهما.

تقليد جورجينا!

وتنشر الفنانة المصرية ياسمين صَبري صورا تستفز المتابعين وتجعلهم يتهمونها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواجهت ياسمين تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

ياسمين صبري قبل وبعد!

هذا وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بصورة توضح الفرق بين شكل ياسمين صَبري عام ٢٠١٥ واليوم.

وبينما عبّر متابعون عن اعجابهم بجمال ياسمين وقالوا ان تلك السنين لم تغير في جمالها شيء، سخر البعض من ظهور شامة على خدّها لم تكن موجودة في الصورة القديمة، كما اشار بعضهم الى انها قد تكون (تاتو).

ميرنا نور الدين نسخة من ياسمين صبري

في سياقٍ منفصل، أثارت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين، ضجة واسعة بظهورها الأخير، وسط اتهامات لها باستنساخ شكل زميلتها الفنانة ياسمين صَبري.

ونشرت ميرنا نور الدين صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بفستان سهرة أسود بلا أكمام، وبفتحة جانبية.

وتركت ميرنا شعرها الأسود منسدلاً على كتفها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة، وبدت وكأنها ياسمين صبري. وعلقت على الصورة قائلة: (إنه دائماً أفضل بالأسود).

“افتكرناها ياسمين صبري”

وهو ما أثار ضجة بعدما لاحظ الجمهور الأمر، فجاءت التعليقات كالتالي: (فكرتها ياسمين صبري كلو بقا شبه كلو). وعلق آخر: (فنانات مصر همهم الوحيد يبقو ياسمين صبري، لاحقينها عالدعسة).

وعبرت أخرى عن صدمتها قائلة: (يعني دي مش ياسمين صبري ؟!). وأطلق عليها متابع اسماً جديداً، وكتب ساخراً: (ميرنا ياسمين صبري).

بينما دافع آخر عن ميرنا قائلاً: (ميرنا و ياسمين صبري شبه بعض والاتنين جمالهم طبيعي يعني محدش عامل حاجه علشان يبقى شبهه التاني فياريت الجماعة بتوع بتقلد يرحمونا).

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