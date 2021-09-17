نيللي كريم بشورت أسود وقميص أبيض اللون في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

بشورت أسود وقميص أبيض اللون بأكمامٍ طويلة، أطلّت الفنانة المصرية نيللي كريم، في أحدث جلسة تصوير لها، بعد عودتها من شهر العسل مع زوجها هشام عاشور من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما نشرت النجمة نيللي كريم مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، فى صورة جديدة بعد عودتهما إلى القاهرة عقب قضاء شهر العسل في أمريكا.

وظهرت نيللي وهشام في القاهرة بصحبة أمير وجيه نجم الإسكواش السابق، والذي نشر الصورة عبر ستوري حسابه في “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق “مرحبا بالعودة”.

الجمهور لـِ نيللي كريم “مش مصدقة انها اتجوزت”!

هاجم الجمهور الفنانة نيللي كريم، بعدما نُشرت صورة جديدة لها، ظهرت فيها بتنورة قصيرة، وملابس جريئة للغاية.

وأثارت هذه الإطلالة للفنانة نيللي كريم انتقادات الجمهور، اذ قال احدهم: “هي مالها نيللي مش مصدقة انها اجوزت؟”. بينما قال آخر: ” التفاخر بالعري”، فيما علق ثالث ملقياً باللوم على زوج الفنانة: “الراجل اللي بجد اللي بيستر عرضه مش يعريه”.

رقص نيللي كريم وهشام عاشور

وانتشر فيديو رقص عفوي جمع الفنانة نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور بعد عودتهما من شهر العسل الذي أمضياه في نيويورك.

وظهرت كريم في الفيديو وهي ترقص بسعادة مع زوجها، وتفاعل كثيرون مع الفيديو مبدين إعجابهم بعفوية نيللي وزوجها ومتمّنين لهما السعادة.

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وتبادلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصلات غزل صريحة مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد نشر عدة صور لهما من شهر العسل في نيويورك.

ونشر هشام عاشور مجموعة صور له مع نيللي كريم أثناء تواجدهما في شهر العسل، وعلق بالقول: (أنا والتي جعلت قلبي يبتسم).

وأعادت نيللي نشر إحدى الصور التي نشرها زوجها، وظهرت خلالها وهي تحتضنه من الخلف، وعلقت: (كل ما أحتاجه الليلة هو حبك).

وما أثار الجدل بين الجمهور، هو قيام هشام عاشور بنشر صورته مع نيللي في حمام السباحة، والتي كانت ظهرت ببكيني أسود، وكانت تمسك بقدمه وكأنها على وشك أن تسقطه.

يشار الى أن الثنائي احتفلا بزفافهما، قبل أسابيع، وظهرت نيللي وهي ترتدي فستان زفاف مميزاً، أبهر متابعيها، ووضعت طرحة طويلة على رأسها.

وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل وغيرهم.

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وكانت نيللي قد أجلت حفل زفافها 3 أيام بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قبل أكثر من أسبوع بعد معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا.

وحاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya. وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.

كيف تعرفت نيللي على هشام؟

وكشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل بداية تعارفها على زوجها نجم الإسكواش هشام عاشور، وزواجها المفاجئ منه.

وقالت: “أول ما شافني قال لي مش عارف أنا عايز أتجوزك.. قلت له بتهزر؟ طيب استنى تعرفني أكتر.. والموضوع ماكانش في بالي خالص.. لكن الهزار قلب بجد”.

وعن فارق العمر بينها وبين هشام عاشور قالت الفنانة: “الحب ما فيهوش حسابات بصراحة، أول لما تبدأ تحسب وتقول وتهتم بكلام الناس بتقول إيه، هتتعب.. أنا دايمًا مع مقولة امشي مع قلبك امشى مع إحساسك”.

وقالت إن زواج الرجل من فنانة كبيرة ليس بالقرار السهل، مضيفة: “الراجل الشرقي اللي ياخد قرار زى ده، يكون راجل بمعنى الكلام وعنده ثقة عالية أوي مليون في المية”.

“جانب مظلم”

وقالت نيللي كريم إنها انتهت من تصوير حلقتين منفصلتين من مسلسل “جانب مظلم”، مع كل من إياد نصار وأحمد داوود، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية وهو من إخراج كريستوفر صابر.

وكانت الفنانة نيللي كريم، قالت إنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل “وعد إبليس” بطولة النجم عمرو يوسف، حيث انتهت من تصوير حلقة ضمن أحداثه في أحد الديكورات.

وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى عمرو من تصوير حوالى 3 حلقات، ويعد المسلسل أول أعمال عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل “وعد إبليس” كان يحمل اسم “العقد”، وتم تغييره للاسم الجديد.

ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغمو.

ويشارك في بطولته كل من رزان مغربي ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

وأضافت نيللي في تصريحاتها أنها تواصل تصوير فيلم “السرب” بطولة النجم احمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمى وآخرون.

وتجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداثه، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره.