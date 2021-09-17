موعد ومعلق مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي حامل اللقب السابق أتلتيكو مدريد أمام منافسه أتلتيك بيلباو مساء يوم السبت، في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ميتروبوليتانو”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة الرابعة والربع مساءً، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين أتلتيكو مدريد ومنافسه أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

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تشكيلة فريق أتلتيك بيلباو

وسيلعب المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال أمام منافسه أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

🔥 Come on, Lions! 💪 ⚽ Final training session before heading to Madrid for #AtletiAthletic tomorrow. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/JnnBF7linr — Athletic Club (@Athletic_en) September 17, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بالنزياجا، إياجو مارتينيز، داني فيفيان، دي ماركوس، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: مونايين، داني جارسيا، أوناي فينسيدور، أليكس بيرنجوير، بينما في هجوم الفريق سيعتمد على الثنائي، ويليامز، أويهان سانكيت.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد في ثالث ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع المتصدر فريق ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

بينما فريق أتلتيك بيلباو في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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