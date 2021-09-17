صحفي إسرائيلي يعلّق على صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون فماذا قال!؟

اعتبر الصحفي الإسرائيلي “روعي كاييس” صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، صورة الأسبوع وربما هذا العام.

وقال “كاييس” إن “اللقاء غير عادي واللوك غير عادي” على شواطئ البحر الأحمر.

محمد بن سلمان وأمير قطر و طحنون بن زايد بملابس غير رسمية

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة عبر حسابه في تويتر، وعلق عليها: “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

وفور نشر بدر العساكر الصورة، جرى تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وسط تعليقاتٍ تُشيد باللقاء بين ولي العهد السعودي والأمير تميم وطحنون بن زايد .

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود: ” لقاء الأخوة والصداقة والمودة رغم الخلافات التي قد تحدث سيبقى خليجنا واحد وشعبنا واحد تجمعنا الأخوة والعلاقات التاريخية والنسب من أجل مصلحة دول الخليج وشعوبها”.

لقاء الأخوة والصداقة والمودة

رغم الخلافات التي قد تحدث سيبقى خليجنا واحد وشعبنا واحد تجمعنا الأخوة والعلاقات التاريخية والنسب من أجل مصلحة دول الخليج وشعوبها #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #امير_دولة_قطر_الشيخ_تميم_بن_حمد#الشيخ_طحنون_بن_زايد #البحر_الأحمر

🇸🇦❤️🇶🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/2kX8gZaKno — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 17, 2021

وعلق الكاتب عبدالله البندر على صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون قائلاً: “في ضيافة سمو سيدي ولي العهد بالبحر الأحمر. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خليجنا واحد”.

في ضيافة سمو سيدي ولي العهد بالبحر الأحمر. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خليجنا واحد ♥️ pic.twitter.com/w4WEkEN0TN — عبدالله البندر (@a_albander) September 17, 2021

وقال المذيع أسامة الحمد: “كل الدول تبني تحالفات اليوم.. لو نجح هذا التحالف في هذه الصورة سينعكس خيرا على كل البلاد العربية.. عسى أن لا يكون بينهم غادر”.

كل الدول تبني تحالفات اليوم..

لو نجح هذا التحالف في هذه الصورة سينعكس خيرا على كل البلاد العربية..

عسى أن لا يكون بينهم غادر لقاء بالبحر الأحمر يجمع #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان وأمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد ومستشار الأمن الوطني في دولة #الإمارات الشيخ #طحنون_بن_زايد pic.twitter.com/UDBTMf5ajU — أسامة الحمد (@OsamaAlhamad_RT) September 17, 2021

لقاء طحنون بن زايد و أمير قطر في الدوحة

يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، في زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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ويشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي. كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

جدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد. وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

رسالة من أمير قطر الى محمد بن سلمان

وقبل ثلاثة أسابيع، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة سلمت خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في المملكة.

وكتبت الوكالة على حسابها في تويتر: “سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتسلم رسالة من سمو أمير دولة قطر خلال استقباله وزير الخارجية القطري، ويستعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك”.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يتسلم رسالة من سمو أمير دولة #قطر خلال استقباله وزير الخارجية القطري، ويستعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/PfY8uGTJRh — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2021

وفي وقت سابق من شهر اغسطس الماضي، عينت قطر سفيرا لها في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن “بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية”.

وكانت قطر استلمت أوراق تعيين السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان في يونيو الماضي عقب أشهر من قمة العلا التي شهدت إنهاء مقاطعة السعودية وثلاث دول أخرى هي مصر والإمارات والبحرين لقطر في أزمة استمرت لما يزيد عن 3 سنوات.

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