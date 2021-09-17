صورة الأميرة الجوهرة بنت سعود تكشف سر إطلالة كيم كارداشيان الغريبة! (شاهد)

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة نادرة لـ الأميرة الجوهرة بنت الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ظهرت خلالها بملابس تُشبه إطلالة النجمة العالمية كيم كارداشيان في حفل الـ Met Gala.

الأميرة الجوهرة

وذكرت الصفحات المهتمة بأخبار العائلة المالكة في السعودية، والتي تناقل الناشطون الصورة منها، بأن اللقطة التقطت لـ الأميرة الجوهرة خلال زيارتها لهولندا في 1965، وكانت توثيقاً للحظة خروجها من مطار أمستردام.

وكانت الأميرة الجوهرة ترتدي لباساً شرعياً كاملاً، من عباءة سوداء على الرأس لا تحدد معالم الجسم، وغطاء كامل للوجه.

و الأميرة الجوهرة ابنة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود

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وقارن الناشطون بين ملابس الأميرة، و نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان والتي فاجأت الكثيرين، حين ظهرت بلباس، يقال إنها استوحته من طليقها كاني ويستن خلال مشاركتها في أكبر ليلة للأزياء، وذلك في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأميركية.

كيم كارداشيان

وأظهرت صور وفيديوهات ملتقطة، كيم مرتدية الأسود من رأسها إلى قدميها، كما غطت وجهها بقناع أسود، مما جعلها تبدو في شكل مرعب.

وكانت النجمة الأميركيةكيم كارداشيان مرفقة برجل ارتدى هو الآخر نفس اللباس ونفس القناع، وتبين لاحقها أنه مصمم الأزياء الشهير في دار بالنسياغا، دمنا غفاساليا.

وأشاد الناشطون بملابس الأميرة الراحلة، الجوهرة، وقارنوها بحال السعوديات الآن، فجاء في التعليقات: (الزمن الجميل زمن العفيفات المستترات).

وكتب آخر منتقداً مسلسل (العاصوف) السعودي: (هذه الصوره السائده في تلك الفتره لأهل نجد ستر وعفه .. و ليس كما ينقله العاصوف.)

وعلق آخر: (بالماضي في نجد والخليج من جمال المرأة عند الرجال حجابها وقوة شخصيتها).

هذا وقد أثارت الراقصة جوهرة، ضجةً كبيرة، بعد نشرها صور وفيديو، قلّدت فيه إطلالة كيم كارداشيان أيضا.

ونشرت الراقصة الروسية جوهرة، عبر حسابها في انستغرام، فيديو، بدت فيه وهي ترتدي فستاناً اسوداً، وتغطي رأسها، وتكشف عن ساقيها.

وقوبلت محاولة الراقصة جوهرة تقليد اطلالة كيم كارداشيان بسخرية واسعة من متابعيها، إذ قال أحدهم: “لما تكون حافظ مش فاهم”، فيما قال متابع آخر: “لما تطلب كيم كارداشيان من سوق الجمعة”، وعلّق ثالث: “تقليد اعمي وياريت عارفه تقلد”.

وتساءل آخر: “ليش هذا التقليد دائما للاجانب هذا الموديل الغريب بالملابس يعود الى كيم كاردشيان لماذا العرب دائما يتجهون للتقليد وليس للابتكار ؟ سؤال بحاجه الى جواب مقنع”.

بينما علقت متابعة: “فكك من حركات كيم كاردشيان وخليكي على بدلات الرقص”.

يُشار الى ان الاسم الحقيقي للراقصة و الفنانة الشهيرة المعروفة باسمها الفني “جوهرة” هو في حقيقة الأمر ايكاترينا أندريفا، و هي روسية الجنسية و تبلغ من العمر 31 عام، وبدأت العمل في مجال الرقص الشرقي بجمهورية مصر العربية بتاريخ 31 يناير الماضي، حيث كان العديد من المصريين يبحثون عن اسمها الحقيقي متغاضين عن شهرتها باسمها الفني.

انهيار كيم كادراشيان

وفي سياق آخر، انهارت كيم كارداشيان ، في برنامجها الواقعي قبل أسابيع بعد طلاقها من كانيي ويست.

وقالت كيم كارداشيان وهي تبكي عن ويست: “كان يستحق امرأة يمكنها أن تكون بجانبه دائمًا”.

وبدأت كيم كارداشيان، بإجراءات الطلاق رسمياً من زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وذلك بعد سبع سنوات من الزواج.

وذكر موقع “تي أم زي” المتخصص بأخبار المشاهير أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أن الانفصال سيكون ودياً، وأن كيم كارداشيان طلبت حضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة.

وسبق أن أكد الموقع ذاته أن كيم كارداشيان وكايني ويست يواجهان صعوبات في حياتهما الزوجية.

الطلاق حتمي

وفي يناير الماضي، ذكر موقع “سيكس بيج” أن كيم كارداشيان وزوجها قررا الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج، وأنه حتمي ولا مفر منه.

وذكر حينها أحد المصادر للموقع أن كيم كارداشيان عينت المحامية المختصة بطلاق النجوم لورا وايسر لتمثلها في المحكمة. ويتفاوض ويست مع كارداشيان حاليا، للتوصل إلى تسوية.

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ونقل الموقع أيضاً عن مصادر أن كيم كارداشيان لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وأن كايني ويست قضى جميع الإجازات لوحده في مزرعته. في وايومنغ والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، بينما تعيش كيم والأطفال في قصر كالاباساس.

كاني ويست يرفض مساعدة كيم

وأشار الموقع إلى أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي وتريد كيم أن يبقى المنزل لها ولأطفالها الأربعة.

وكشفت تقارير سابقة أن قرار كيم بالطلاق من كاني ويست، قد تأثر جزئيًا بسبب رفضه علاج الاضطراب الثنائي القطب بالإضافة إلى ذلك؛ رفض كايني مساعدة كيم في رعاية أطفالهما الأربعة.

ومع عدم وجود خطط لدى كاني ويست للعودة إلى كيم، فقد رأت أنه لا يوجد بديل لهذا الوضع سوى الطلاق.

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