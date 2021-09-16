حقيقة هروب مدرب الزمالك كارتيرون بعد سفره إلى الإمارات

نفى نادي الزمالك المصري حول ما أثير في الآونة الأخيرة، عن شائعات هروب مدرب فريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” 51 عامًا، تركه تدريب الفريق بعد سفره خلال فترة التوقف بالسفر إلى دولة الإمارات لقضاء عطلة نهاية هذا الموسم.

كارتيرون والزمالك

وكشف وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر مطلع لها في نادي الزمالك المصري، أنه كل ما أثير مؤخرًا حول هروب المدير الفني لفريق الزمالك المصري “باتريس كارتيرون“، هو غير صحيح وعاري عن الصحة، وأكد على استمرار المدرب مع الفريق البيضاوي.

🎙 مصدر في الزمالك :

لاصحة لهروب المدير الفني للفريق الفرنسي كارتيرون وان كل مايتداول عن رحيله شائعات لاصحة لها مؤكدا ان المدرب مستمر مع فريقه pic.twitter.com/I2KsZr87mj — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) September 16, 2021

وأردف المصدر، ” ما يثار عبر عدد من وسائل الإعلام هدفه الوحيد هو تشتيت تركيز اللاعبين وخلق الفوضى، مطالبًا بضرورة التدقيق في صحة أي معلومة يتم تداولها، حتى لا تتسبب في إشعال الفتنة في صفوف جماهير وعشاق فريق الزمالك المصري”.

كارتيرون والشعور بالحزن

وبين المصدر، عن الحزن الشديد الذي شعر به المدرب الفرنسي “كارتيرون” عقب تلك الأنباء، مؤكدًا على حبه للفريق البيضاوي وقراره بالاستمرار وعدم قبول أي من العروض الخارجية التي تلقاها في الآونة الأخيرة من أجل الرحيل عن تدريب الفريق من أجل حصد المزيد من الألقاب والبطولات مع فريق الزمالك المصري.

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الاتحاد وتأجيل مباريات كأس مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان صحفي له، عن تأجيل مباريات الدور الثامن وقبل النهائي من منافسات بطولة كأس مصر، في إطار إتاحة الفرصة أمام منتخب مصر لإقامة معسكر تدريب استعدادًا لمواجهة منافسه منتخب ليبيا في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وكان من المقرر أن يواجه فريق الزمالك أمام منافسه فريق أسوان في دور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر مطلع الشهر المقبل، لكنه تم تأجيله بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتوج فريق الزمالك المصري بلقب الدوري المصري للدرجة الممتازة بعد الانفراد في صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المصري، وتعد المرة ال13 الذي توج فيها فريق الزمالك البيضاوي بعد غياب عن التتويج منذ 2003.

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