توكل كرمان تثير غضب التونسيين بعد وصفها قيس سعيد بـ”الروبوت”

واجهت الناشطة اليمنية الشهيرة، توكل كرمان، انتقاداً واسعاً، بعد منشور على صفحتها عبر موقع “فيسبوك” انتقدت فيه الرئيس التونسي قيس سعيد، ووصفه بـ”الروبوت”.

واتهمت توكل كرمان الرئيس التونسي بأنه تنكر “للديمقراطية والدستور والتعددية السياسية بسبب إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي”.

توكل كرمان تهاجم قيس سعيد

وقالت في تدوينة: “في يوم الديمقراطية لهذا العام تبدو بلد الثورة العربية الربيعية الأولى، تونس الخضراء برئيس روبوت، عطل الديمقراطية وأسقط الدستور واحتكر كل السلطات”.

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وانتقد عدد من النشطاء التونسيين موقف كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن وجعله لقمة سائغة لإيران وللحوثيين.

وأكدوا أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب “النهضة” الإسلامي الذي فقد السلطة.

ماتقوم به الناشطة اليمنية #توكل_كرمان من تدوينات مسيئة للرئيس #قيس_سعيد في شخصه وسلوكه امر مقرف خاصة وانها كانت ترفض الاسلوب ذاته مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي حين تعرض لحملة تنمر ولايزال… النقد يكون ارقى وحول اداء الرجل سياسيا … لاتنهى عن فعل وتاتي بمثله #تونس #tunisia — نوارة 🌺 (@nouara190) September 15, 2021

توكل كرمان افعى الاخوان قال عنها ابوها قليلة ادب ولوكان الدفن حلال لدفنها عند الولاده كما كان يفعل كفار قريش لبناتهم فقد جلبت العار لاهلها واصبحت عميله وخائنه واعطيت جائزة نوبل حتى تكون اداة في يد الصهاينه والغرب قبح الله شكلها — bader al-janoob (@BadrAljanoob) September 16, 2021

جدير بالذكر أنها ليس المرة الأولى التي تهاجم فيها كرمان الرئيس التونسي، حيث نشرت عدة تدوينات وصفته فيها بالـ”روبوت”.

كما انتقدت أيضا حزب العمال التونسي، حيث قالت: “‏الموقف الموارب للاتحاد التونسي للشغل من انقلاب قيس سعيد غير متوقع وغير لائق بتاريخ الاتحاد ومكانته، ننتظر منه موقفا جادا ينحاز فيه للديمقراطية التونسية المغدور بها ويرفض صراحة الإجراءات الانقلابية، هذا فقط ما ينتظره العالم ويتوقعه”. حسب موقع روسيا اليوم

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