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توكل كرمان

توكل كرمان تثير غضب التونسيين بعد وصفها قيس سعيد بـ”الروبوت”

في كتب وطن

واجهت الناشطة اليمنية الشهيرة، توكل كرمان، انتقاداً واسعاً، بعد منشور على صفحتها عبر موقع “فيسبوك” انتقدت فيه الرئيس التونسي قيس سعيد، ووصفه بـ”الروبوت”.

واتهمت توكل كرمان الرئيس التونسي بأنه تنكر “للديمقراطية والدستور والتعددية السياسية بسبب إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي”.

توكل كرمان تهاجم قيس سعيد

وقالت في تدوينة: “في يوم الديمقراطية لهذا العام تبدو بلد الثورة العربية الربيعية الأولى، تونس الخضراء برئيس روبوت، عطل الديمقراطية وأسقط الدستور واحتكر كل السلطات”.

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وانتقد عدد من النشطاء التونسيين موقف كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن وجعله لقمة سائغة لإيران وللحوثيين.

وأكدوا أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب “النهضة” الإسلامي الذي فقد السلطة.

جدير بالذكر أنها ليس المرة الأولى التي تهاجم فيها كرمان الرئيس التونسي، حيث نشرت عدة تدوينات وصفته فيها بالـ”روبوت”.

كما انتقدت أيضا حزب العمال التونسي، حيث قالت: “‏الموقف الموارب للاتحاد التونسي للشغل من انقلاب قيس سعيد غير متوقع وغير لائق بتاريخ الاتحاد ومكانته، ننتظر منه موقفا جادا ينحاز فيه للديمقراطية التونسية المغدور بها ويرفض صراحة الإجراءات الانقلابية، هذا فقط ما ينتظره العالم ويتوقعه”. حسب موقع روسيا اليوم

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