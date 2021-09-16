السيسي: الله حفظ مصر من السقوط كما حدث في الجوار! (فيديو)

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن الله حفظ مصر من السقوط كما حدث في دول أخرى مجاورة، مؤكداً أن الدين لن يضيع.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر التلفزيون المصري، أن “اللي عمل الدين ربنا، فهل اللي عمل الدين هل ممكن يصطدم بالحضارة؟ هذه إساءة للخالق العظيم”.

السيسي: الله وحدة حمى مصر من السقوط

وتابع السيسيي : “أهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه؟ الدين مش هيضيع، ده ربنا نزل رسل وكتب وحافظها لغاية يوم القيامة، ولو إحنا لم نخف وتصدينا للقضايا، وأصبنا فلينا أجرين، وإن أخطأنا فلينا أجر واحد، يا ترى كعلماء دين مستعدين لكده ولا لا؟”.

ورأى السيسي أن “فكرة الميل للدين بشكل مطلق بدون تفكير تراجعت في مصر”. وقال: “المصريون أصبحوا أكثر خوفًا ويقظة على بلادهم وتوجسًا على بلادهم لأن الواقع حولنا في بلاد أخرى مجاورة نموذج حي على أن المسار ده كان ممكن يكون قدرنا أو حظنا”.

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وأضاف: “لكن بقولكم يا مصريين إن الخالق العظيم قال مصر لأ، صدقوني أنا بقه إذا كنتم تثقوا في كلامي، أنا أعلم بفضل سبحانه وتعالى أن ربنا قال مصر لا… أنتم تخططوا وتعملوا كل العفاريت اللي في الدنيا لكن مصر لأ، نجاها”.

وتابع الرئيس المصري: “مصر كانت رايحة هتسقط من فوق الجبل، لكن ربنا مد إيده سبحانه، جابها من تحت وحطها تاني، وقال لكم خللي بالكم أنتم بقه يا مصريين”، على حد تعبيره.

أكبر مجمع للسجون في مصر

هذا وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع للسجون في البلاد قريبا، نافيا في الوقت ذاته وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

وقال السيسي إنه يجب أن يطمئن المصريون بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم.

وأضاف: “لا شك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة”. وتابع: “مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش، لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان”، مؤكدا أنه “من الضروري وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع”.

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وأعلن السيسي أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلا: “إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من 7 أو 8 هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء… حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن”.

وأضاف: “المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني… حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية”. وتابع: “مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة”.

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