ابتسام بطمة بفستان أحمر قصير وتتبادل القبلات مع زوجها أمام شقيقتها دنيا (شاهد)

احتفلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد زوجها اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً وثقت حفل عيد الميلاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

ابتسام بطمة تنشر لحظاتها الخاصة مع زوجها بالبكيني

مؤخرا، نشرت ابتسام بطمة، صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة دنيا بطمة بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

ابتسام وشقيقاتها في المسبح!

وفي شهر أغسطس الجاري، تخطت دنيا وشقيقتيها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

ابتسام بطمة وابنتها المراهقة

كما استعرضت ابتسام بطمة جسدها بطريقة جريئة، بمشاركة ابنتها المراهقة لينا هذه المرة.

ونشرت ابتسام بطمة صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بابنتها لينا التي ظهرت بهوت شورت أبيض، بينما ظهرت والدتها بشورت أسود، وتيشرت أبيض طويل.

وعلقت شقيقة دنيا بطمة على الصورة قائلة: (حياتي).

ونشرت لينا نفس الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت في إحدى الصور برفقة غزل، ابنة دنيا بطمة.

وسبق أن ظهرت لينا مع خالتها دنيا، أثناء تواجد والدتها في السجن بتهمة التشهير بالفنانين في قضية (حمزة بيبي مون).

وظهرت المراهقة في مجموعة صور نشرتها دنيا وهي ترتدي قفطاناً أنيقاً ومزركشاً برفقة بنات خالتها.

ابتسام بطمة .. نسخة عن زوجة تامر حسني!

ونشرت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً لها، بعد وضعها المكياج، الأمر الذي دفع المتابعين للقول بأنها أصبحت نسخة من مصممة الازياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

وكانت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة غادرت في شهر اذار الماضي السجن المحلي لوداية بمراكش، بعهد انتهاء مدة حبسها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي“.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت خلال شهر يناير الماضي الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، الذي صدر عن الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وأدائها للمطالبة بالحق المدني الفنانة سعيدة شرف، تعويضا قدره 40 ألف درهم تضامنا مع شقيقتها دنيا.

كما تم رفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسها في مواجهة المغنية دنيا بطمة إلى مبلغ 40000 درهم تضامنا بينهما، ورفع تعويض سهام بادا إلى مبلغ 40000 درهم، وتحميل المحكوم عليهما كل الأتعاب وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهمة ابتسام بتهمة “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و”بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

دنيا بطمة تصدم الجمهور بوزنها الزائد

في سياقٍ آخر، انتقد جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمة اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

وخضعت الفنانة المغربية دُنيا بطمة، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أحمر ناري، وظهرت بوجهها الجديد، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، وبفتحة جانبية تكشف جزءاً من ساقها.

وتركت دنيا بطمها شعرها منسدلاً، بينما وضعت قبعة صيفية على رأسها في بعض الصور، مستكملةً إطلالتها بحذاء فضي مفتوح. وعلقت دنيا على الصور بالقول: (مرحباً جميعاً، أتمنى لكم يوماً سعيداً).

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وانتقد الجمهور تحول دُنيا بطمة للإعلانات وعرض أزياء العلامات التجارية، وسخروا من كثرة ظهورها على السوشيال ميديا لاستعراض جسدها وليس أعمالها الفنية. وجاء في التعليقات: (ماذا يستفيد المجتمع من رؤية وجهك كل نصف ساعة؟). وسخر آخر: (نفس اللبسة والوجه كل مرة يتبدل ).

وشبهها آخر بالمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وذلك في إشارة لعمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً وغيرتها بشكل كامل، وكتب: (مايكل جاكسون 2).

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

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