أول ظهور لبسمة بوسيل وتامر حسني بعد أنباء زواجه السري من هذه الفنانة!

نفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بطريقة غير مباشرة الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

(العشق بسومي هانم)

و ذلك بعد ظهورهما معاً أثناء حفل افتتاح مطعم خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة الجديد في مصر.

ونشرت بسمة صوراً تجمعها بتامر حسني، وأصالة وابنتها شام وابنها خالد، عبر حسابها على (انستجرام)، معقبة: (مبارك لودي، جميعنا فخورين بك).

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كما شارك تامر عبر خاصية (الستوري) على حسابه في (انستجرام)، صورة تجمعه ببسمة، وعلق: (مع العشق العشق، بسومي هانم).

يارا السكري وتامر حسني

جاءت الصور رداً على الأنباء المتداولة حول خيانة تامر لبسمة، مع الفنانة يارا السكري، وزواجه منها سرياً بعدما شاركته في فيلم (الفلوس).

وما زاد الشك، عندما كتبت بسمة بوسيل عبارة غريبة عبر خاصية القصص المصورة على موقع “انستجرام” حيث قالت : (ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير).

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لكن بسمة بوسيل حذفت المنشور بعد ساعات فقط بعدما تم تداوله على نطاق واسع، ولكن عادت ونشرت صورة من حساب يحمل اسم معجبيها، وكتب فيها: (اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب).

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وحضر حفل افتتاح المطعم إلى جانب تامر حسني وبسمة بوسيل، الفنانة المصرية ميرهان حسين.

ولا تعد شائعة ارتباط تامر ويارا السكري، هي الأزمة الأولى في حياته الزوجية، ففي العام الماضي، فاجأت بسمة بوسیل متابعیھا بخبر انفصالها.

وأكدت بسمة حينها أنھا وتامر منفصلین منذ فترة، وبدأت في التحضیر لإجراءات الطلاق.

وكتبت بسمة بوسيل بمنشور عبر “ستوري انستجرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فیدیوھات لتامر وشایفة إنھ مش بیعملي احترام سواء في صور أو فیدیوھات ، یاریت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وتابعت بسمة بوسیل حينها: “وكمان أحب أعرفكم ان احنا بقالنا فترة منفصلین وبنحضر أوراق الطلاق”، مضیفة: “لو سمحتو احترموا كل حد فینا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفیق للجمیع”.

وكان أول رد فعل لتامر حسني هو الغاء متابعة زوجته بسمة بوسيل على انستغرام بعد اعلانها الإنفصال عنه.

أحلام تدخل على الخط

ودخلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على خطّ وقالت في تغريدة بحسابها في “تويتر”: “حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال”.

ووجهت أحلام حينها نصيحة لتامر حسني وقالت: “صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره”.

حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره https://t.co/nGRigZ3nLI — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

واضافت أحلام أن من حقّ بسمة بوسيل أن تغار على تامر “خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها”.

من حقها تغار زوجي طبيعي اغار خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها 🙏🏻💔 https://t.co/UELGzOZRV9 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وانتهى الخلاف القائم بين الثنائي بعد أسابيع، وأعلنت بسمة بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي حاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

صديقة بسمة بوسيل كشفت المستور

وفجرت صديقة بسمة بوسيل بعدها مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت السبب الحقيقي الذي جعل بسمة تطلب الطلاق من تامر.

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ونشرت صديقة بسمة بوسيل المحامية سارة درويش مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.

وقالت سارة درويش بالفيديو أن سبب طلب بسمة الطلاق من تامر حسني هي فنانة أخرى.

وأشارت المحامية إلى أن تصرف هذه الفنانة مع تامر حسني، استفز زوجته بسمة بوسيل بشدة.

حامل بلا زواج

وهاجمت سارة درويش الفنانة التي رفضت ذكر اسمها وقالت: “هناك فنانة ظهرت على ET بالعربي، وقالت إنها لا تتحدث بأمور بيتها ولا تُخرجها للإعلام، ولكن أهلك لم يربوكي، وحملتي بلا زواج”.

وبينما تراجعت سارة درويش وقامت بحذف الفيديو من حسابها، إلا أن الجمهور رجح أنها تقصد الممثلة المصرية زينة، خاصة أن المواصفات تنطبق عليها، فهي صديقة مقربة من حسني ولاحقتها شائعات حول وجود علاقة تربطهما.

كما أن زينة ظهرت على برنامج ET وتحدثت عن تامر حسني وقالت إنه رجل قوي الشخصية في بيته ومع زوجته وأولاده ولا يسمح أبدًا بالتدخل في حياته.

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