أتلتيكو مدريد يتعثر في أولى مواجهات أبطال أوروبا على ميدانه أمام منافسه بورتو (فيديو)

خيب فريق أتلتيكو مدريد آمال عشاقه وجماهيره بعد التعثر على ميدانه أمام نظيره الضيف بورتو البرتغالي، خلال منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو

وبدأت المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وبورتو السيطرة بين كلا الفريقين على مجريات أحداث اللقاء، مع تقديم المستوى الباهت لأصحاب الأرض في اللقاء أمام الضيف بورتو.

وأهدر فريق بورتو عدد من الفرض في هز شباك الفريق المستضيف أتلتيكو مدريد، لكنه فشل في ذلك بعد التألق لحارس المرمى يان أوبلاك في التصدي لها، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام فريق الضيف بورتو، حيث تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

اقرأ المزيد: ليفربول يتفوق على منافسه الميلان في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا (شاهد)

تشكيلة فريق بورتو

ولعب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تشكيلة أساسية أمام الفريق المستضيف أتلتيكو مدريد، فقد تواجد في حراسة المرمى أغوستين ماركيسن.

⏱ 95 | أتليتي 0️⃣-0️⃣ بورتو ⏹ نهاية المباراة بملعب واندا @Metropolitano

➕1️⃣ تقاسم النقاط 🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/d67OcigqOJ — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 15, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: بيبي، زيدو سانوسي، فابيو كاردوسو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، أوتافيو مونتيرو، سيرجيو أوليفيرا، ماتيوس أوريبي، ماركو غروييتش.

لكن في هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: لويس فرناندو دياز، خيسوس كورونا، مهدي طارمي.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ويتربع صدارة ترتيب المجموعة فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 3 نقاط، يليه في وصافة الترتيب فريق أتلتيكو مدريد برصيد نقطة واحدة.

أما في المركز الثالث آتى فريق بورتو البرتغالي متساويًا بنفس النقاط مع فريق أتلتيكو مدريد، وفي أدنى ترتيب المجموعة فريق الميلان الإيطالي دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك