(شاهد) فيديو المرأة الذي دفع محمد بن راشد لإنهاء خدمات سامي قرقاش المسؤول الإماراتي الرفيع

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أصدر قرارا مفاجئا، بإنهاء خدمات سامي قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وفي محاولة للوقوف على سبب إقدام حاكم دبي على هذا القرار المفاجئ، تداول ناشطون إماراتيون مقطع فيديو قالوا إنه السبب الرئيسي لإنهاء الشيخ بن راشد خدمات، المدير التنفيذي لمؤسسة الإسكان محمد بن راشد.

إماراتية تبكي بحثاً عن سكن … ومحمد بن راشد يتدخل ويقيل قيادياً كبيراً#مباشرنيوز pic.twitter.com/EhJyxQevJP — مباشر نيوز (@mobashernewss) September 15, 2021

سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) امرأة إماراتية تبكي بحرقة وهي تشتكي من المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقالت المرأة في شكواها إنها تعيش في كشك حديدي، حيث قرر سامي عبد الله عبد الخالق قرقاش إخراجها من هذا الكشك، بمساعدة قوات الشرطة.

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وناشدت المرأة الشيخ محمد بن راشد، وقف ممارسات المدير التنفيذي لمؤسسة الإسكان محمد بن راشد، وطالبت ببناء منزل لها لرعاية أطفالها وأسرتها.

وقوبل المقطع بحالة من التعاطف الشديد مع السيدة الإماراتية، وتم تداوله بشكل واسع ما أحدث ضجة كبيرة ودفع بن راشد للتدخل.

وقرر بن راشد إنهاء خدمات سامي عبد الله عبد الخالق قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان اعتبارًا من، الثلاثاء، وتعيين عمر حمد عبدالله بوشحب مديراً تنفيذياً لقطاع الإسكان. بدائرة التنمية الاقتصادية.

#محمد_بن_راشد يصدر مرسوماً بإنهاء خدمات سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالمرسوم اعتباراً من اليوم (الثلاثاء 14 سبتمبر 2021).#وام https://t.co/9SthHGeIo3 pic.twitter.com/h0pU2RGSPc — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 14, 2021

لممارسة مهام المدير التنفيذي لمؤسسة الإسكان محمد بن راشد لمدة 6 أشهر. ويمتد إلى أن ينفذ القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

من هو سامي قرقاش؟

ويشار إلى أن قرقاش شغل منصب المدير التنفيذي لـ”مؤسسة بن راشد للإسكان”، ونائب المدير التنفيذي في المؤسسة ذاتها، وكان عضواً في اللجنة المنظمة لـ”جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم”، منذ عام 1997.

وعمل في بداية مسيرته لدى “القيادة العامة لشرطة دبي”، ثم انتقل للعمل لدى “بلدية دبي” بعد إتمام دراسته الجامعية، وتنقل في عدة مناصب كان آخرها رئيس قسم بإدارة الصحة العامة.

ثم عُيِّن أميناً عاماً لـ”مجلس رعاية العمل الديني والخيري”، حتى ألحقت مهام المجلس بـ”دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري”، ثم نائباً لمدير عام الدائرة.

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وتولى منصب المنسق العام للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والمنسق العام لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لـ”منظمة المؤتمر الإسلامي”، وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطفال والشباب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما عيِّن عضواً للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لـ”المجلس التنفيذي لإمارة دبي”.

ومُنح العضوية الفخرية لـ”جمعية الإمارات لمتلازمه داون”، ويعتبر من مؤسسي “جمعية دبي الخيرية”، وكان عضواً في مجلس إدارتها حتى عام 2002.

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