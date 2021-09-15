ما علاقة محمد دحلان؟! .. تفاصيل اقتحام الشرطة السرية في تونس الشركة التونسية للترجمة

اقتحمت الشرطة السرية في تونس الشركة التونسية للترجمة وصادرت جميع محتوياتها بما فيها أجهزة الكمبيوتر، واجبرت موظفيها على الحضور للتحقيق معهم.

وقال أحد موظفي الشركة لموقع “ميدل إيست مونيتور” إنهم طلبوا منه والعاملين في الشركة الحضور للتحقيق، مضيفاً: “كنا نقف في طوابير طويلة لعشر ساعات علي مدار ثلاثة أيام”.

وقال مؤسس الشركة “هيثم كحيل” إن الشرطة لم تعثر علي دليل واحد وبدلاً عن ذلك اتهمت الشركة بغسيل الأموال والتآمر علي قلب الحكم في البلاد و اتهامات أخري ملفقة .

وأضاف على مدار أكثر من أسبوع تم استدعاء أكثر من ستين موظفا من الحاليين والسابقين للتحقيق معهم وبدون أذونات أو مذكرات استجواب من الجهات المختصة، وكذلك مُنع المحامون من الحضور مع أن الشركة لديها محامين أكفاء.

ما علاقة محمد دحلان؟!

وقال: “لقد صدمنا بشكل كبير أثناء التحقيق عن محتوى قد نشرته الشركة في مؤسسة الإعلام العربي وهجومها على شخصية محمد دحلان والذي يعمل كمستشار في دولة الإمارات العربية المتحدة و المعروف عنه بأنه عراب عملية التطبيع مع اسرائيل في الشرق الأوسط”.

وأضاف “الأخطر أنها فعلت ما فعلته تحت ستار الدفاع عن رئيس الجمهورية التونسية”.

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وتابع أن الشركة توظف أكثر من 90 شخصًا يعملون مع مؤسسات إعلامية دولية ، مضيفًا: “تعمل شركتنا بمستوى عالٍ من الشفافية والانضباط فيما يتعلق بقواعد الممارسة الجيدة”.

وكشف عن انه “أكثر من 3 أشهر من التنصت على المكالمات الهاتفية والملاحقات السرية والمداهمات والتحقيقات خارج إطار القانون، لم تؤد إلى أي شيء على الإطلاق”.

وحمّلت الشركة رئاسة الجمهورية التونسية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لجميع موظفيها وجميع المتعاونين معها وعائلاتهم.

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