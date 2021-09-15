زارا البلوشي تطلب نشر صورها بالمايوه مقابل عدم تداول هذا الخبر عن طليقها! (شاهد)

أثارت الممثلة العمانية المقيمة بالسعودية، زارا البلوشي، موجة جدل عبر مواقع التواصل بعدما طالبت المواقع والحسابات الفنية، بعدم نشر أخبار تخصها وطليقها المخرج السعودي سمير عارف.

(نزلوا صوري بالمايوه)

وقالت زارا بفيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات): (يعني صراحة السالفة صار مبالغ فيها، أوكي تبغوا مشاهداتكم ترتفع، نزلوا صوري بالمايوه، نزلوا صوري بالشورت، ولا تنزلون خبر زي كذه).

ولمحت الممثلة العمانية إلى احتمالية ارتباطها، أو ارتباط طليقها، موضحة: (ما تدرون، يمكن سمير متزوج، يمكن أنا متزوجة من واحد ثاني، قسما بالله تنزلون هالأشياء تضايقون الناس فيها، شوفوا خبر ثاني يرفع مشاهداتكم).

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وتابعت: (والله العظيم شكرا عالكلام الحلو اللي كاتبتلي إياه، وأنا طلعت وتكملت وقلت إنه ما فيه، ما رجعنا، وكل واحد راح في حاله، وبعد ترجعون تنزلون إن شاء الله ترجع لطليقها، والله ما يصير(.

طرف ثالث!

وعرضت زارا البلوشي على تلك الحسابات أن ترسل لهم صورها بنفسها، وقالت: (شوفوا لكم أي شي يرفع المشاهدات، أنا أرسلكم صور حلوة، أي شي، شوفوا أي مصيبة ثانية غير هذا الخبر اللي يضايقني ويضايق سمير، ويمكن في طرف ثالث، خلاص الله يخليكم خلاص).

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وأثار كلام زارا غضباً واسعاً وسط متابعيها، فكتب أحدهم لها: (ان لم تستح فاصنع ماشئت).

وعلق آخر: (انتي فرحانة يعني بالمايوه حد ايطلع جسمك، وعلى زواج).

وكتبت أخرى: (يعني بالمايوه اهون من خبر لك انتي وطليقك . العقليه يا ناس).

جاء كلا زارا عقب ما أثارت الشك حول عودتها إلى سمير عارف، حين نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وعلقت عليها بالقول: (‏العلاقات أخلاق ، حتى لو انتهت)، ووضعت إيموجي قلب، و(منشن) لطليقها.

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وفعل طليقها الأمر نفسه، حيث نشر سمير عارف صورة تجمعه بزارا عبر (انستجرام)، وأرفقها بإيموجي قلب، لترد الممثلة العمانية بإيموجي وجه خجول.

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شكوك ونصيحة

وما كتبته عنه بعد ثلاث سنوات على طلاقهم، جعل الجمهور يشكك في عودتهما معاً، وجاء في التعليقات: (وليش تمنشنينه اللي باعك بيعيه).

وكتب آخر: (ارجعوا لبعض وفكونا خلاص تعبنا معاكم ).

ورجح آخرون عودتهم بتعليقاتهم: (شكله في رجعة، شكلهم رجعوا لبعض خلاص).

بينما وجه متابع نصيحة لزارا قائلا: (صدقيني يحبج والى الحين محد بحياته غيرك اتمنى تتغير نظرتك له وتعطينه فرصة ).

و تزوجت البلوشي من المخرج السعودي عام 2014، والذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

زارا بملابس البحر في المالديف

وبالنسبة للمايوه، فسبق أن ارتدته زارا أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وظهرت زارا البلوشي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ما يُشبه (الكاش مايوه)، وهو ما أثار الانتقادات والهجوم ضدها.

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وردت زارا البلوشي، على مهاجمي ظهورها بملابس البحر بفيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، قالت فيه: (الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم، وأنا محترمة ولم أقم بالإساءة لأحد أو أقلل من شأن الجمهور).

وحول تأثير الطلاق عليها، أكدت زارا البلوشي أنها تقوم بنشر صورها في حسابها الخاص، وهي صور ليست مخلة بالآداب كما اتهمها البعض على اعتبار أنها تغيرت بعد الطلاق، مضيفة: (أنا محترمة رغما عن أي شخص يتهمني بقلة الاحترام).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص بمدينة جدة، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، معقبة: (إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت).

زارا البلوشي: تهديدات بالترحيل

وكشفت البلوشي أنها تعرضت لتهديدات بالترحيل من السعودية عبر رسائل وصلتها على بريدها الخاص، وردت بأنها تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابعت: (أنا لست إرهابية ليتم تهديدي بهذه الطريقة، وليس علي قضايا جنائية، تصلني هكذا رسائل فقط لأني ارتديت مايوه!).

وأكدت زارا أنها تقيم في السعودية وفق قوانين الدولة التي سمحت لها بالحصول على الإقامة وطالبت بعدم إزعاجها حتى لا تتخذ إجراء في هذا الشأن.

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