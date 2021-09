رونالدو يسقط امرأة بضربة قوية .. شاهد ماذا فعل معها؟!

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال عمليات الإحماء قبيل مواجهة مباراة فريق مانشستر يونايتد والمستضيف يونغ بويز خلال منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وقد قدم صاروخ ماديرا على الفور الاعتذار من موظفة أمن داخل الملعب المستضيف “دي سويس” في دولة سويسرا، مباشرة بعد أن سدد الكرة القوية التي اصطدمت بها وأسقطها على الأرض من شدة قوتها.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm

— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021