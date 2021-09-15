رونالدو يسقط امرأة بضربة قوية .. شاهد ماذا فعل معها؟!

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال عمليات الإحماء قبيل مواجهة مباراة فريق مانشستر يونايتد والمستضيف يونغ بويز خلال منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

رونالدو وإسقاط امرأة

وقد قدم صاروخ ماديرا على الفور الاعتذار من موظفة أمن داخل الملعب المستضيف “دي سويس” في دولة سويسرا، مباشرة بعد أن سدد الكرة القوية التي اصطدمت بها وأسقطها على الأرض من شدة قوتها.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

وكشفت وسائل الإعلام الإنجليزية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكتفي بذلك، حيث أنها توجه لها بعد انتهاء المباراة رغم خسارة فريقه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد ليقوم بإهدائها قميصه.

هدف رونالدو مع مانشستر يونايتد

وسجل الدون رونالدو أولى أهدافه في دوري أبطال أوروبا “Champions League” خلال الموسم الجديد 2021-2022، جاء في الدقيقة ال13 من زمن المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل حارس المرمى في التصدي لها لتدخل خط الشباك.

لكن شهدت المباراة في الدقيقة ال35 طرد لاعب فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” آرون وان بيساكا بعد عرقلته لأحد لاعبي الفريق المنافس، وهو ما أثر على الفريق في استكمال المباراة أمام فريق المستضيف يونغ بويز.

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وقد نجح فريق يونغ السويسري من تسديد هدف تقليص الفارق في المباراة في الدقيقة ال66 عن طريق لاعب الوسط مومي تغامالو سجلها بقوة في شباك الضيف مانشستر يونايتد.

بينما آتى هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق ثيوسون سيباتشو، لينتهي بفوز فريق يونغ السويسري بهدفين مقابل هدف وحيد.

وانضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد مع نهاية الشهر الماضي، قادمًا من ناديه السابق فريق يوفنتوس الإيطالي، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم أخر إضافي مع الشياطين الحمر.

فيما لم يكشف إدارة مانشستر يونايتد قيمة الصفقة مع رونالدو، بينما أشارت صحف إنجليزية بأنها تبلغ نحو 35 مليون دولار في الموسم الواحد.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفين في أول ظهور السبت الماضي، في منافسات الدوري الإنجليزي في شباك نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف.

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