حليمة بولند بملامح مختلفة تماماً بعدما أدمنت عمليات التجميل.. نسخة عن إلهام الفضالة!

فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها، بملامح مختلفة في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الجدل حول إدمانها عمليات التجميل.

“رأس جديد”

وظهرت حليمة بولند في فيديو عبر (سناب شات)، وهي داخل سيارتها، وتتحدث لجمهورها قائلة: (توني خرجت من وزارة الإعلام، ورايحة عالجيم، طبعا كنت وايد مستانسة، شفت زميلاتي وزملائي، وأحلى الذكريات).

وعبر الناشطون عن صدمتهم من تغيير حليمة لشكلها، مؤكدين أن جميع المشهورات أصبحن نسخاً عن بعضهن، فكتب أحدهم: (صرنا مانعرفهم الا من اصواتهم).

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وسخر آخر في إشارة لكثرة عمليات التجميل التي أجرتها حليمة، بالقول: (لو لمسها دبوس بالغلط بنشرت).

وكتب آخر: (صاروا متشابهات غيرو خلق الله كل ذلك ليبدون اجمل ويفتن بهم الرجال اكثر الله يهديهم ويعافيهم مما ابتلاهم).

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وشبه آخر الأمر بتركيب رأس جديد، وكتب: (يغيرون روسهم زي ما يغيرون بواريكهم الظاهر الراس يجي فل اوبشن مع الشعر).

وأجمع معظم المتابعون على أن حليمة بولند أصبحت نسخة جديدة من الممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

وكانت حليمة قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أسابيع في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها الجمهور بالمبالغة في عمليات التجميل أيضاً.

وظهرت حليمة بولند في الصورة التي نشرتها حينها عبر (سناب شات)، بملامح مختلفة تماماً، وبدت بوجه نحيف ومنحوت وشفاه منتفخة جداً على شكل بطة مع أنف صغير.

كما بدت عينا حليمة بولند مختلفة تماماً بسبب انتفاخ وجنتيها بشكل مبالغ فيه، ما جعلها تبدو وكأنها حليمة أخرى غير التي يعرفها الجمهور.

وتعرضت بولند لهجوم واسع من متابعيها، الذين أكدوا أن مبالغتها في عمليات التجميل أصبحت خارج السيطرة، وأنها ليست بحاجة لها من الأساس.

حفلة تنكرية هندية

وقبل أيام فاجأت حليمة جمهورها بارتداءها الزي الهندي التقليدي، وتغيير لون بشرتها إلى الأسمر الداكن، لتبدو هندية حقاً.

ونشرت حليمة بولند سلسلة فيديوهات وصور عبر حسابها على (سناب شات)، كشفت خلالها أنها على وشك الذهاب إلى حفلة تنكرية هندية.

واستعرضت حليمة بولند الزي البنجابي الذي سترتديه، قائلة: (كله شغل إيد، يهبل شوفوا التفاصيل، وكرني بأيام الهند، وسفرتي الجميلة مع أهلي، كانت أيام تجنن، راح أوريكم التفاصيل بس خليني أكل ميتة جوع، بروح آكل أكل ياباني، يعني اللبس هندي والأكل ياباني).

واعتمدت حليمة بولند في إطلالتها على المكياج الهندي،واستكملت إطلالتها بتسريحة الظفيرة على الجنب، ووضعت نقطة حمراء على جبينها، وقرط كبير في أنفها.

ووثقت حليمة فقرات الحفل التنكري، من نقش الحناء، ووصلة الرقص الهندية، والطعام الهندي، وربط أكاليل الورد على اليدين.

حجاب حليمة بولند

وقبلها بأسابيع أيضاً، أثارت حليمة الجدل بين متابعيها بعدما ارتدت الحجاب كترويج وإعلان لعلامة تجارية فقط.

ونشرت حليمة مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلالها وهي تعلم متابعاتها طريقة لف الحجاب، معلقة: (الطريقة كاملة لحجاب الهبة الجديدة بنات من ملافع نيروز).

حليمة بولند بالحجاب عبر سناب شات👀 pic.twitter.com/KCcwDpNkKo — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 10, 2021

وسخر الجمهور من شكل حليمة الذي اختلف تماماً بسبب عمليات التجميل، خاصة شفاهها، ورأوا أن حجم رأسها لا يتناسب مع جسدها.

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حليمة بولند خرفان ونياق بشرائط وردية

ومؤخراً، استعرضت حليمة، الهدايا الغريبة التي تلقتها بعد رفع التحفظ عن أموالها وحساباتها في قضية (غسيل أموال المشاهير).

ونشرت الإعلامية الكويتية، فيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، يظهر تكدس عشرات الخراف، والنياق في حديقة منزلها.

الهدايا التي وصلت حليمة بولند بعد رفع التحفظ عن حساباتها المالية من قبل النيابة العامة .. pic.twitter.com/Zc4q72piNV — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 6, 2021

وتقول حليمة بولند بالفيديو: (استيقظت لتوي، وجدت كل هذه الخرفان في حديقتي، فديت عائلتي التي أحضرت. لي كل هذه الخرفان، الله يحفظهم، ووضعوا أيضاً شرائط وردية لطيفة عليهم).

ثم صورت حليمة بولند النياق، وعلقت: (هذا من بابا بمناسبة طلعتي بالسلامة، فديت بابا، الله يحفظه ويطول. بعمره ويخليه تاج على راسنا).

وأثارت هدية عائلة حليمة بولند سخرية المغردين الذين رأوا أن استعراض هذه الثروة يثبت تورطها في غسيل الأموال. بينما اتهمها آخرون بالتمثيل.

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