المهرة البحرينية تترك الفساتين وتستعرض جسدها بالفيزونات الرياضية!(شاهد)

عادت الفنانة المهرة البحرينية لاستعراض جسدها بطريقة مثيرة للجدل، بحجة الإعلانات، وتركت الفساتين هذه المرة، وارتدت سروال رياضي ضيق (ليجن) أو (الفيزون).

فيزون وسيارة فارهة!

وظهرت المهرة البحرينية في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي، مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.

واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية، وأغلقت التعليقات في وجه متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون، واكتفت بوضع تنبيه لصالح شركة الملابس الرياضية التي تُعلن لها.

وقبل أيام، نشرت المهرة البحرينية عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.

وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، قبلها بأسابيع وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها.

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وتقف المهرة البحرينية أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات إيحائية وإغراء لعرض الملابس بطريقة جريئة.

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وأغلقت المهرة البحرينية خاصية التعليقات على الفيديو، وكتبت فقط أن من سيشتري من هذه العلامة التجارية، سيحصل على خصم 22%.

لكن حسابات فنية تناقلت الفيديو، وفتحت التعليقات أمام الجمهور الذي هاجمها بشراسة، فجاء في التعليقات: (اعوذ بالله من حال بعض المسلمات تبرج تعري حركات لاغواء الرجال يا ترى كم نفس اغوتها تحملت ذنبها اتقوا الله اتقوا الله).

وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين).

ووصفها آخر بالرخص، قائلاً: (قاموا يتسابقون عالتفسخ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لحم رخيص).

ووافقه آخر الرأي قائلا: (كله عشان الفلوس.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. كل وحدة صارت اعري من الثانية.. هذيلا من رجالهم عنهم.. لعن الله الحرية الشخصية اللي سلخت المجتمعات من دينها وعاداتها وتقاليدها وقيمتها باسم التمدن والتحضر والالفية والحرية الشخصية).

وألقى آخر باللوم على الأنظمة العربية بشكل عام، وكتب: (هذه الانظمه الخليجيه والعربيه يقول حريه شخصيه وديمقراطيه لكن تعال انتقد افعالهم يرسلون لك عشرين سياره للقبض عليك).

مجوهرات المهرة البحرينية

وسبق أن استعرضت المهرة أنوثتها بطريقة مثيرة للجدل، في إعلان لأحد ماركات المجوهرات قبل أسابيع.

ونشرت المهرة حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أبيض بدون أكمام، وبفتحة v لدى منطقة الصدر.

وفي إطلالة أخرى مشابهة، ارتدت المهرة تيشرت أبيض ملتصق بجسدها، وغطت جزء منه بقميص شفاف.

وركزت المهرة الصور على يديها وصدرها بطريقة (الزوم) لاستعراض المجوهرات التي تُعلن لها، وتركت خاصية التعليقات مغلقة كعادتها.

راقصة شرقية وعازفة ساسكفون

هذا وقد تصدرت المهرة التريند في معظم الدول العربية الشهر الماضي، بسبب حفل عيد ميلادها الذي تحول لحفل عرس واستعراض هدايا باهظة الثمن وغريبة.

واحتلفت المهرة بعيد ميلادها الـ30 وسط أهلها وأصدقائها، ونشرت مقاطع فيديو وصور وثقت في البداية خلالها ديكور الحفل،والذي اختارت له الورود البيضاء المتناسقة مع ملابسها بنفس اللون.

حيث ارتدت المهرة البحرينية جبمسوت أبيض أوف شولدر، مزين بالريش من الأعلى، وبدأت حفلتها التي أحضرت إليها راقصة شرقية وعازفة ساسكفون ودي جي.

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وبدأت تستعرض الهدايا التي كان أثمنها سيارة رولز رويس، ومجوهرات وساعات باهظة الثمن.

المهرة البحرينية ترقص العرضة

وكانت المهرة البحرينية قد تصدرت أيضاً حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وظهرت المهرة البحرينية بمقطع فيديو متداول وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتعرضت المهرة البحرينية لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.

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