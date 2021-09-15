إشبيلية يسقط في فخ التعادل في مباراة مثيرة أمام سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

تعادل فريق إشبيلية أمام منافسه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف لكليهما، في إطار منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

هدف سالزبورغ في شباك إشبيلية

ونجح فريق ريد بول سالزبورغ في تسجيل الهدف الأول في شباك مرمى إشبيلية في الدقيقة ال21 عبر ضربة جزاء سددها اللاعب بقوة داخل شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

فيما تحصل كذلك فريق إشبيلية في الدقيقة ال42 من عمر زمن المباراة على ركلة جزاء هي الثانية في اللقاء، ليتمكن الكرواتي إيفان راكيتيتش من تسجيلها داخل شباك سالزبورغ النمساوي وانهاء منتصف اللقاء بالتعادل الإيجابي مع فريق سالزبورغ.

طرد يوسف النصيري

وشهد المباراة المثيرة بين الفريقين طرد مهاجم فريق إشبيلية يوسف النصيري في الدقيقة ال50 بعد عرقلته لأحد لاعبي الفريق المنافس سالزبورغ النمساوي، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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وحاول فريق إشبيلية في ظل النقص العددي في المباراة، من تسجيل هدف الفوز في المباراة، إلا أنه فشل في ذلك في ظل الفرص المهدرة باتجاه شباك الضيف سالزبورغ النمساوي الذي استبسل دفاع الفريق في تحصين مرمى شباكه.

تشكيلة فريق إشبيلية

ولعب المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي في تشكيلة أساسية أمام نظيره سالزبورغ، حيث كان في حراسة المرمى المغربي ياسين بونو.

🚨 نهاية المباراة 🚨 التعادل سيد الموقف في بدايات اشبيلية الاوربية هذا الموسم#UCL #WeareSevilla pic.twitter.com/fGnZKmZtis — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) September 14, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جول كوندي، غونزالو مونتييل، ماركوس أكونيا، بينما جاء في خط الوسط كلاً من: إيفان راكيتيتش، إيريك لاميلا، أليخاندرو داريو غوميز، توماس ديلاني.

بينما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، يوسف النصيري، رافا مير، أسامة ادريسي.

تشكيلة فريق سالزبورغ

ودخل المدرب ماثياس يايسله في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف إشبيلية الإسباني، فقد تواجد في حراسة المرمى فيليب كون.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: كاميل بياتكوسكي، راسموس نيسين، أندرياس أولمر، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: كريم آديمي، برندن آرونسون، لوكا سوتشيتش، وفي هجوم الفريق كان في التشكيلة الثلاثي، بينجامين سيسكو، تشوكوبويكي أدامو، سيكو كويتا.

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