مانشستر يونايتد يسقط في أولى اختبارات دوري أبطال أوروبا بالوقت القاتل أمام يونغ بويز (شاهد)

تلقى فريق مانشستر يونايتد الخسارة من منافسه المستضيف يونغ بويز السويسري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا، على أرض ملعب ” دي سويس” في دولة سويسرا.

مانشستر يونايتد وهدف رونالدو

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة ال 13 في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة على يمين شباك حارس مرمى يونغ بويز.

وفي الدقيقة ال35 شهدت طرد المباراة طرد لاعب مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” آوان وان بيساكا، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق بويز السويسري ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

أهداف يوتغ بويز

واستغل فريق يونغ بويز السويسري النقص العددي في صفوف فريق مانشستر يونايتد، ليقلص هدف التعادل في الدقيقة ال66 عن طريق مومي نغامالو بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى فريق مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت القاتل، نجح فريق بويز السويسري في إحراز الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” عن طريق ثيوسون سيباتشو، لينتهي اللقاء بخسارة الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف يونغ بويز، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما في خط الوسط سيكون آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق يونغ بويز

ولعب المدرب السويسري جيراردو سيواني المباراة في مواجهة منافسه مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى ديفيد فون بالموس.

لم نكن في الموعد اليوم، ولكن لا زال هناك طريق طويل لنقطعه في #دوري_الأبطال. شكرًا لعشاق #يونايتد الذين ساندوا الفريق اليوم، والشكر موصول لكم على الدعم المتواصل. 👏 pic.twitter.com/7CQPEoeYXM — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 14, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: سيدريك زيسيغر، سيلفان هيفتي، محمد علي كامارا، أما في خط الوسط آتى كلاً من: كريستيان فاسناخت، مايكل أيبشير، مومي نغامالو، ساندرو لوبر، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: جون بيير نسامي، ثيوسون سيباتشو، ميشاك إيليا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك