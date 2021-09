غاريث بيل يضع أنشيلوتي في ورطة قبيل افتتاح دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإصابة التي تعرض لها النجم الويلزي غاريث بيل خلال التدريبات الجماعية مع الفريق الملكي بعد العودة من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، قد فاقت توقعات الفريق الطبي بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.

غاريث بيل والمدرب أنشيلوتي

وبينت تلك التقارير، أن الويلزي غاريث بيل قد وضع مدربه الإيطالي ماركو أنشيلوتي في ورطة اختيارات اللاعبين لعدم جاهزيته للمشاركة في مباراة صعبة أمام إنتر ميلان، والمقرر إقامتها في العاصمة الإيطالية “ميلانيو” على ملعب “جوسيبي مياتزا” في إطار خوض دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا.

Gareth Bale set for a 'long-term' lay-off after suffering injury in Real Madrid training https://t.co/1lk0x0NLxr — MailOnline Sport (@MailSport) September 13, 2021

وفي ذات السياق قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلاً عن إذاعة ” كوبي” الإسبانية، إن ” المدرب الإيطالي أنشيلوتي قد تلقى صدمة في توقيت صعب، عقب خروج غاريث بيل من حساباته لفترة ليست بالقصيرة بعد نتائج الفحوصات الطبية في نادي ريال مدريد، وربما لن يكون متاحًا لعدة أسابيع”.

غاريث بيل ومربع الصفر

وأشارت، أن الويلزي بيل عاد إلى هوايته القديمة أو بالأحرى إلى المربع الصفري، من خلال بدء رحلة العلاج بلا إطار زمني محدد لعودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، ولا يقتصر الأمر على مدة إصابته، بل لاحترام النادي الملكي لوجهة نظر بيل بسرية تقاريره الطبية في عام 2019.

اقرأ المزيد: نجلة الأسطورة بيليه تكشف عن التطورات الجديدة لحالته الصحية

وأضافت الصحيفة، ” إصابة غاريث بيل ستعقيه عن ممارسة اللعب فيما تبقى من مباريات مكثفة قبل عطلة شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فعلى صعيد المحلي سيواجه فريق الريال فالنسيا وريال مايوركا وفياريال وإسبانيول، أما على الصعيد القاري فسيتعد لمواجهة إنتر ميلان وكذلك مواجهة شيريف تيراسبول المالدوفي في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الإصابة

وبينت تقارير إسبانية، أن غاريث بيل أصيب في منطقة الفخذ، أثناء مشاركته في أول مران جماعي مع الفريق الملكي الإسباني بعد عودته من معسكر منتخب بلاده ويلز، الذي تألق معه خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بهاتريك سجله في شباك بيلاروسيا وتعادلين أمام منتخب فنلندا وإستونيا.

Real Madrid will be without Gareth Bale, Toni Kroos, Ferland Mendy and Marcelo when they visit Inter tomorrow ❌ pic.twitter.com/eiQH86xvXc — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 13, 2021

ولا يقتصر الأمر على اللاعب غاريث بيل، بل هناك العديد من الغيابات عن تشكيلة الفريق أمام إنتر ميلان مساء يوم الأربعاء القادم، وهم الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس والإسباني داني سيبايوس، فيما سيعود إلى التشكيلة الثنائي النمساوي ديفيد آلابا والصربي لوكا يوفيتش.

🚨 Gareth Bale is injured again 🚨 He will be out with a hamstring injury for a very long time.#RealMadrid pic.twitter.com/g2mtVwygNv — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 13, 2021

وشارك الويلزي بيل منذ قدومه إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، في 251 مباراة مسجلاً 105 هدفًا، وقد ساهم في توج أربع مرات بدوري أبطال أوروبا، ومرتين في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ومرتين في كأس السوبر الأوروبي وأربع مرات في كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد بيل عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني في شهر يونيو/حزيران 2022 المقبل، وسط توقعات عن عدم رغبة إدارة ريال مدريد في تجديد عقده مع الفريق الملكي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك