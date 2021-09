غادة عويس تنشر رسالة بذيئة وصلتها من رقم سعودي بعد سرقة صورها الخاصة (شاهد)

عادت الإعلامية اللبنانية البارزة ومذيعة قناة “الجزيرة” غادة عويس، للتعليق على اختراق هاتفها والتجسس عليها من قبل النظام السعودي ضمن عدد من الإعلاميين والمعارضين لنظام، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت غادة عويس في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة من رسالة وصلتها من رقم سعودي، وصفتها بأنها العينة الأقل بذاءة التي يمكن أن تنشرها مما يصلها من أرقام سعودية.

وقالت:”دأبوا على إرسال صور جنسية يومية وقبلهم مارس نظام الاسد ضدي القذارة ذاتها.”

واختتمت عويس تغريدتها كاشفة سبب مقاضاتها أنظمة السعودية والإمارات :”على الرأي العام أن يفهم لماذا رفعت الدعوى وكم تعاني الصحفيات من قذارة الانظمة الفاسدة والذكورية العميلة لإسرائيل.”

وسبق أن قالت غادة إنها “ضحية لبرامج التجسس” كاشفة عن سرقة صور خاصة لها من هاتفها الجوال واستخدامها لتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

I am a victim of spyware. My photos were stolen&used to smear me across social media and the press. No one should have to go through this. No journalist, activist, academic or citizen should feel unsafe just for owning a phone. We need to fight for the right to privacy#غادة_عويس pic.twitter.com/18zc0DpU41

