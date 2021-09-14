بايرن ميونيخ يهزم أصحاب الأرض برشلونة للمرة الثالثة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

بايرن ميونيخ والثلاثية النظيفة

وأحرز فريق بايرن ميونيخ أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال34 عن طريق الألماني توماس مولر بتسدية أكثر من رائع من خارج منطقة الجزاء سجلها على يسار حارس مرمى فريق برشلونة.

بينما في الدقيقة ال56 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في شباك الفريق الكتالوني بتسديدة قوية، وعاد ذات اللاعب في الدقيقة ال85 لهز شباك المستضيف لتلك المواجهة في المباراة برشلونة، لينتهي اللقاء بفوز فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” بثلاثية نظيفة دون رد.

وقدم فريق برشلونة المستوى الباهت في المباراة، وسط الفرص الضائعة لتقليص الفارق مع فريق الضيف بايرن ميونيخ الألماني، وتعد المرة الثالثة التي يحقق فيها الفريق البافاري الألماني الفوز على برشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة متوقعة أمام الضيف الثقيل بايرن ميونيخ الألماني، حيث كان في حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن.

اقرأ المزيد: مانشستر يونايتد يسقط في أولى اختبارات دوري أبطال أوروبا بالوقت القاتل أمام يونغ بويز (شاهد)

وفي دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، رونالد أراوخو، أوسكار مينجيزا، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

واعتمد المدرب الهولندي في تشكيلة خط هجوم الفريق على الثلاثي، مارتين برايثوايت، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

وغاب عن المباراة كلاً من اللاعبين، أنسو فاتي، وعثمان ديمبلي، وسيرجيو أجويرو بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ودخل المدرب الألماني يوليان ناغلسمان في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف فريق برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ألفونسو دافيس، نيكلاس زوله، دايوت أوباميكانو، يوسيب ستانيشيتش، وفي وسط تشكيلة الفريق آتى كلاً من: ليون جوريتسكا، يوشوا كيميش.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرج جنابري، روبيرت ليفاندوفسكي، وغاب عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة كلاً من اللاعبين، كينغسلي كومان، كورينتين توليسو، مارك روكا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك