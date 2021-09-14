إسرائيل تهدد حماس عبر مصر بشن عملية في غزة.. كواليس لقاء السيسي و بينيت

كشفت القناة “12” الإسرائيلية، عن رسالة أوصلتها حكومة تل أبيب إلى حركة حماس عبر مصر، تقول فيها إنها لن تتردد في شن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة، حال استمر إطلاق الصواريخ.

ووفق القناة الإسرائيلية فإنه من المتوقع وصول وفد من المخابرات المصرية في الأيام القادمة إلى غزة، للتأكد من أن الوضع لن يخرج عن السيطرة.

الحكومة الإسرائيلية تتهم حماس والجهاد

ولفتت القناة إلى أن حكومة بينيت تعتقد أن حركة حماس فتحت جبهة أخرى في الضفة الغربية، ودفعت الشباب إلى تنفيذ عمليات، لكن حركة الجهاد الإسلامي تتصدر المشهد على جبهتين، من خلال إطلاق صواريخ خلال الأيام الماضية من غزة، والدفع لتنفيذ عمليات في الضفة.

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وزعمت تقديرات إسرائيلية أن حركة الجهاد هو التنظيم الذي أطلق الصواريخ من غزة رداً على الإجراءات العقابية بحق الأسرى، مشيرة إلى أن التنظيم، الذي يتركز وينتشر في شمال الضفة، حاول في الأسابيع الأخيرة تجنيد نشطاء في المناطق الجنوبية أيضًا، ولكن تم إحباط هذه المحاولات، بحسب القناة.

لقاء السيسي وبينيت

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قد تعهد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بأن مصر ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة، فيما طالب الأخير السيسي بمنع تعاظم قوة حماس، من خلال رفع مستوى المراقبة على معبر رفح البري.

التضييق على قطاع غزة

قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية أوردت في تقرير لها، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت تحدثا خلال لقائهما، حول عدة قضايا مركزية وإقليمية ضمت إيران وتركيا وليبيا والقضية الفلسطينية.

بحسب مصادر القناة، فإن السيسي و”بينت” تحدثا عن الوضع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من السيسي إيقاف تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس، وذلك من خلال رفع مستوى الرقابة في معبر رفح البري، المنفذ الوحيد للقطاع على مصر والخارج.

القناة أشارت إلى أن الحديث جرى كذلك عن قضية جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، إذ أكدت حضور منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، الاجتماع.

أما قناة 13 الإسرائيلية فقد قالت إن السيسي أبلغ بينيت أن مصر ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة.

من جانبه، وصف المتحدث باسم بينيت، متان سيدي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اللقاء بين السيسي وبينيت بـ”الدافئ”، مشيراً إلى أن اللقاء الثنائي امتد لنحو 3 ساعات.

“لقاء مهم وجيد للغاية”

رئيس وزراء الاحتلال وصف اللقاء، عقب نهايته، بالـ”مهم جداً وجيد للغاية”، كما أضاف: “وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا”.

أضاف بينيت: “إسرائيل تنفتح على دول المنطقة، والأساس لهذا هو السلام بين إسرائيل ومصر، لذلك على الجانبين الاستثمار في تعزيز هذه العلاقة، وقد فعلنا ذلك اليوم”.

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من جانبها، قالت الرئاسة المصرية إن “جلسة مباحثات ثنائية عُقدت بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

وفقاً لبيان الرئاسة فقد “أكد السيسي دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة”.

كما أشار البيان إلى أن السيسي أشار خلال اللقاء إلى “أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

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